Terence Crawford deja vacante título de la WBA tras destronar a Canelo Álvarez

Una semana después de proclamarse campeón indiscutido de peso supermediano tras derrotar a Saúl "Canelo" Álvarez, Terence Crawford dejó vacante uno de los cinturones que poseía en otra división. La World Boxing Association (WBA) informó que el boxeador estadounidense renunció oficialmente a su título superwelter (154 libras), el cual había obtenido en agosto de 2024.

Crawford, de 37 años, conquistó ese cinturón al imponerse al uzbeko Israil Madrimov. Luego, la WBA le otorgó un permiso especial para subir de división y disputar el combate frente al mexicano Álvarez, quien entonces era el monarca absoluto de las 168 libras.

Crawford venció a Canelo hace poco más de una semana | AP

La WBA confirma la renuncia al título superwelter

A través de un comunicado oficial, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) detalló que la renuncia de Crawford al título superwelter fue formalizada esta semana. El organismo explicó que el permiso para cambiar de categoría era temporal y que, una vez finalizado el combate ante Álvarez, el estatus del cinturón debía definirse.

“El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división para medirse con Álvarez”, se lee en el comunicado difundido por la WBA.

Crawford tuvo que renunciar al título para enfrentar a Canelo | AP

Abass Baraou es el nuevo campeón absoluto superwelter

Con la renuncia de Crawford, la WBA también anunció que el alemán Abass Baraou se convierte en el nuevo campeón de la división superwelter. Baraou ostentaba el título de campeón interino, por lo que su ascenso al estatus de campeón absoluto fue automático, conforme a las normativas del organismo.

El comunicado también anticipa que en los próximos días se tomará una decisión sobre la primera defensa oficial de Baraou como monarca indiscutido de las 154 libras. El púgil alemán se encuentra actualmente clasificado entre los principales contendientes de la categoría.

La WBA confirmó la situación de Crawford | AP

"En cuanto a Baraou, la AMB pronto determinará los detalles de su primera defensa, de acuerdo con las normas de la organización. Mientras tanto, el organismo sancionador, pionero en su tipo, felicitó a Crawford por su notable victoria, consolidándolo como una de las figuras más importantes de esta era del boxeo", añade el comunicado.

Crawford enfoca su carrera en la categoría supermediana

La decisión de Terence Crawford de dejar vacante su título en peso superwelter parece confirmar que su carrera continuará en la división supermediana. Tras su victoria sobre Canelo Álvarez, el estadounidense unificó los cuatro cinturones más importantes del boxeo mundial en esa categoría: WBA, WBC, IBF y WBO.

Este movimiento también podría abrir la puerta a futuras defensas de su título como campeón indiscutido de las 168 libras, así como a nuevos enfrentamientos con otros contendientes del peso supermediano que buscan posicionarse como retadores obligatorios.

El estadounidense unificó cuatro cinturones | AP