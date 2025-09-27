Ubaldo Ilagor, boxeador de noche y taquero de día

El originario de Atizapán, Ubaldo 'Baldo' Ilagor, continúa escribiendo su historia dentro y fuera del cuadrilátero. El peso completo mexicano sumó otra victoria en la Ciudad de México al imponerse por decisión unánime frente al yucateco Christian Larrondo en una pelea de ocho asaltos que emocionó a la afición.

Las tarjetas fueron claras: 79-73 y 80-72 en dos ocasiones, reflejando el dominio del pugilista que, además de su disciplina sobre el ring, sorprende por su peculiar faceta fuera de él. Y es que apenas horas después de haber conseguido su triunfo en la velada de BXSTRS transmitida por ESPN Knockout, ya estaba de vuelta en su rutina diaria atendiendo su puesto de carnitas Tacos Baldo’s.

Anuncio de la victoria de 'Baldo' | Captura

Una doble vida entre guantes y tacos

El triunfo ante Larrondo confirma el crecimiento de Ubaldo Ilagor en la división de los pesos completos. Con una foja que sigue fortaleciéndose, el mexicano demuestra potencia, constancia y un estilo que conecta con el público, lo que lo perfila como uno de los nombres a seguir en el boxeo nacional.

La disciplina de Ilagor no termina cuando suena la campana final. A diferencia de muchos boxeadores que descansan tras una dura jornada de combate, él cambia los guantes por los cuchillos y el mandil para atender personalmente a sus clientes en su taquería. Esa dualidad lo ha convertido en un personaje muy querido por la gente, que lo reconoce tanto en el ring como detrás de un cazo de carnitas.

Ilagor atendiendo su puesto de carnitas | IG: @ubaldoilagor

El carisma del 'Baldo' radica en su cercanía con la comunidad. Sus seguidores no solo lo ven como un deportista, sino como alguien que comparte la misma vida cotidiana. Esa conexión lo convierte en un ejemplo de esfuerzo y humildad, valores que refuerzan su perfil como boxeador emergente y empresario local.

El récord profesional de Ubaldo Ilagor en el boxeo

Con un récord de 13 victorias, 2 derrotas y 1 empate, Ubaldo Ilagor se ha consolidado como un peso completo en ascenso dentro del boxeo mexicano. Cada triunfo refleja no solo su potencia en el ring, sino también la disciplina que combina con su labor diaria en la taquería.

Festejo de victoria para 'Baldo' | Captura

La victoria ante Christian Larrondo, con tarjetas de 79-73 y 80-72 (x2), es muestra clara de su dominio en el cuadrilátero. Estos resultados lo proyectan como un peleador con aspiraciones más grandes, listo para enfrentar retos internacionales en un futuro cercano.

Este récord no es únicamente una estadística, sino el reflejo de una carrera en crecimiento y de un hombre que lucha por sus sueños tanto dentro como fuera del ring. Así, Ubaldo Ilagor reafirma que su historia está marcada por la constancia, la entrega y el esfuerzo diario.

Ilagor mantiene un récord positivo | Captura