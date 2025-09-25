Alejandro Estrada, prospecto del boxeo mexicano, se prepara para su combate ante Armando Moreno

El pugilista mexicano comentó cómo es su día a día y sus inspiraciones

Alejandro Estrada | ESPECIAL
Mario Ángel Guzmán Domínguez
25 de Septiembre de 2025

Con 24 años y sueños gigantes, Alejandro 'Pajarito' Estrada, uno de los prospectos del boxeo nacional está listo para ponerse a prueba ante Armando Moreno en una pelea pactada de seis asaltos en la división de peso pluma.

Originario de Valle de Chalco, Estrada decidió seguir los pasos de su padre en el pugilismo y este 2025 busca “volar alto” de la mano de Ringmasters Promotions. Su siguiente reto será cómo combate co-estelar el próximo 26 de septiembre en el Centro Cívico Melchor Muzquiz, en Ecatepec.

Con la mira puesta en algún día conquistar un título mundial, el Pajarito lleva una vida marcada por la disciplina y la constancia bajo la guía de su padre:

La cartelera | ESPECIAL

Mi día a día es levantarme temprano a correr, hacer ejercicio después de la corrida, regresar a desayunar, cumplir con mis actividades y, por la tarde-noche, volver al gimnasio para el entrenamiento de boxeo: sparring, manoplas, costales, pera… todo lo que me indique mi papá para llegar en óptimas condiciones a la pelea”.

Esta será una gran oportunidad para Alejandro, quien buscará mejorar un récord que ya muestra crecimiento: seis victorias, cuatro derrotas y un empate.

La velada arrancará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) con una cartelera de siete peleas profesionales y 14 amateur que prometen una tarde llena de boxeo en Ecatepec.

La cartelera | ESPECIAL

Cartelera Profesional Completa

CRISTIAN SANTOS VS DANIEL HERNÁNDEZ (8 ROUNDS EN PESO GALLO)

ALEJANDRO ESTRADA VS ARMANDO MORENO (6 ROUNDS PESO SUPERPLUMA)

MIGUEL MALDONADO VS BRANDON COVA (4 ROUNDS EN PESO PACTADO DE 62 KG)

ALEXIS MAYA VS DANIEL LÓPEZ (4 ROUNDS EN PESO PACTADO DE 53 KG)

DIEGO GALLEGOS VS ALEJANDRO CEDILLO (6 ROUNDS EN PESO PACTADO DE 60 KG)

DANIEL MELGOZA VS LUIS MUÑÓZ (4 ROUNDS EN PESO PLUMA)

ERIC SÁNCHEZ VS JEROHAM MÉNDEZ (4 ROUNDS EN PESO PLUMA)

