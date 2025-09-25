Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del CMB previo a Campeonato Mundial de Ciclismo

En vísperas de su participación en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo, Isaac del Toro fue sorprendido y recibió un par de galardones conmemorativos por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante su estancia en Ruanda, país en el que se llevará a cabo la carrera, el mexicano fue visitado por Víctor Silva, subdirector del CMB, y le fueron entregados dos cinturones a manera de homenaje luego de su gran año.

Uno de los cintos era una réplica del que se entrega a los pugilistas campeones, mientras que el otro contó con un diseño especial que destaca elementos del continente africano y que lo proclama como el vencedor de la prueba de este fin de semana.

Del Toro con uno de los cinturones conmemorativos del CMB | X: @DavidFaitelson_

Por un triunfo más en 2025

El mexicano de 21 años ha tenido un año de ensueño y suma 13 victorias hasta el momento, incluida una en el Giro de Italia, Tour de Austria, Milano-Turín, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteoti.

Con su gran resistencia y agresividad sobre la bicicleta, Del Toro se ha convertido en uno de los pilares de UAE Team Emirates y ahora tendrá la oportunidad de volver a brillar en una de las carreras más difíciles de la temporada.

Hace unos días, tuvo una participación destacada en la prueba contrarreloj del propio campeonato mundial, en la cual finalizó en quinta posición.

Del Toro celebra su triunfo en el Giro de Italia | AP

¿Cuándo y por dónde ver la carrera?

El evento está programado para iniciar a la 01:25 horas (tiempo del centro de México) y se podrá sintonizar a través del canal de YouTube de Claro Sports, por lo que deberás madrugar si quieres ver la participación de Isaac del Toro.