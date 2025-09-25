Boxeo Supremo: esta es la cartelera del evento en Ecatepec

La noche de pugilismo presentará siete combates profesionales y 14 amateur el viernes 26 de septiembre en el Centro Cívico Melchor Múzquiz

Mario Ángel Guzmán Domínguez
25 de Septiembre de 2025

Todo listo para Boxeo Supremo, una noche de pugilismo en Ecatepec traída por Ringmasters Promotions, una promotora en gran ascenso que presenta siete peleas de boxeo profesional y 14 amateur en el Centro Cívico Melchor Múzquiz de Ecatepec este viernes 26 de septiembre.

¿Cómo será Boxeo Supremo? 

Este jueves se llevó a cabo la tradicional ceremonia de pesaje y ya es oficial la cartelera que encabeza Cristian Santos (53 kg), quien se medirá ante Daniel Hernández (52 kg) en un enfrentamiento que promete sacar chispas en ocho asaltos de pura emoción en la categoría de peso gallo.

En la coestelar, Alejandro “Pajarito” Estrada y Armando Moreno de tuvieron la romana en el límite de los 58 kg en un choque de seis capítulos en la división super pluma. Mientras que, en otra pelea destacada, Diego Gallegos buscará imponerse a Alejandro Cedillo en una reyerta pactada en los 60 kilogramos a seis rounds donde ningún púgil cedió ventaja.

Con boletos desde 300 pesos en zona general y 500 en ringside, esta es una oportunidad imperdible para disfrutar del boxeo de más alto nivel en Ecatepec. Además, el evento contará con invitados especiales como el artista urbano Young Gang y el tiktoker e influencer Auleen.

CARTELERA COMPLETA 

• Cristian Santos (53 kg) vs Daniel Hernández (52 kg)– 8 rounds, peso gallo

• Alejandro Estrada (58 kg) vs Armando Moreno (58kg) – 6 rounds, peso superpluma

• Miguel Maldonado (62 kg) vs Brandon Cova (61 kg)– 4 rounds, peso pactado en 62 kg

• Alexis Maya (52 kg) vs Daniel López (52 kg)– 4 rounds, peso pactado en 53 kg

• Diego Gallegos (60 kg) vs Alejandro Cedillo (60 kg) – 6 rounds, peso pactado en 60 kg

• Daniel Melgoza (55 kg) vs Luis Muñóz (55 kg)– 4 rounds, peso pluma

• Eric Sánchez (56 kg) vs Jeroham Méndez (55 kg)– 4 rounds, peso pluma

 

