´Seré recordado en 100 años’ Crawford sobre su histórico triunfo ante Canelo Álvarez

La noche del sábado 13 de septiembre será recordada como una de las más drásticas en la historia del boxeo, aunque en distintos conceptos para cada uno de los involucrados. Para Saúl Canelo Álvarez, será la noche en que perdió todos sus títulos, mientras que para Terence Crawford, será la vez en que su nombre se quedó en todo lo alto.

Victoria de Terence Crawfor en Las Vegas | AP

Crawford se proyecta como leyenda

El boxeador originario de Nebraska, tuvo una celebración en su ciudad natal, donde fue reconocido y aplaudido por la gente de su ciudad, además de aprovechar para dejar en claro el buen rival que es Canelo, pero que aún así, 'Bud' Crawford, fue superior aquella noche en Las Vegas.

Pelea Canelo vs Crawford | AP

Durante una entrevista para '4th&1 with Cam Newton', Crawford, confesó los grandes motivos por los cuales decidió enfrentar a Canelo, negando rotundamente que fue una cuestión económica, sino más bien para ser recordado como el hombre que subió de división y derrotó al Canelo.

“Cuando estaba con Top Rank, mucha gente decía: 'Está en quiebra, que si esto y lo otro'. Yo estaba ganando buen dinero. Pero yo decía: 'No tengo que boxear. Puedo retirarme. Ustedes boxean porque quieren, yo boxeo porque lo amo”, declaró Crawford.

“En cuanto a Canelo, decían, 'Él solo boxea porque quiere una bolsa'. Yo decía: 'Hermano, yo no tengo que boxear. La bolsa era definitivamente atractiva. Pero al mismo tiempo, vencer a Canelo va a valer más que la bolsa al final del día porque van a hablar de mí cuando ya no esté” añadió.

Pese a que Crawford no se ha referido a Canelo de manera ‘ofensiva’, sí dejó en claro que esta será una de sus victorias más importantes, asegurando que ese fue su principal motivación para enfrentar al mexicano, el hecho de que la gente lo recordará por ser el hombre que terminó con el reinado del originario de Jalisco.

“Cien años después van a hablar de, '¿Recuerdas a ese chico de Omaha, Nebraska, 'Bud' Crawford? ¿Subió dos divisiones, de hecho tres divisiones, y venció a Canelo Álvarez? Mi nombre va a ser recordado y mencionado cuando ya no esté, de eso se trata el legado”, concluyó el campeón.

Anuncio del festejo de Crawford | @terencecrawford

¿Qué sigue para Terence Crawford?

Desde su victoria en Las Vegas, muchas personas han especulado sobre si habrá alguna revancha, sin embargo, la gente cercana al pugilista ha negado esta situación, por lo que aún no hay un destino fijo para 'Bud' y todo su equipo.

Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez | AP