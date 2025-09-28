Momento de tensión: Policía apunta con armas a Terence Crawford después de su desfile de campeón

El campeón indiscutido del boxeo, Terence 'Bud' Crawford, vivió un momento inesperado y peligroso en la madrugada del domingo 28 de septiembre en Omaha, Nebraska, justo en la fecha de su cumpleaños número 38. Apenas unas horas después de celebrar con miles de aficionados en su desfile de campeón, el pugilista fue detenido a punta de pistola por oficiales de policía tras un operativo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Este episodio ocurre en un momento especial para el peleador estadounidense, que recientemente alcanzó la cima del boxeo tras derrotar a Saúl 'Canelo' Álvarez y consolidarse como uno de los mejores libra por libra del planeta; sin embargo, la noche que debía ser de festejo terminó marcada por un altercado que ya ha generado debate público y una investigación oficial.

Crawford festejó su triunfo ante Canelo | IG: @tbudcrawford

La detención y el hallazgo de un arma

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Omaha, el incidente se produjo poco antes de la 1:30 AM, cuando los agentes observaron un vehículo manejado de forma temeraria en el centro de la ciudad, cerca de North 12th y Capitol Avenue. Al realizar la detención en Cass Street, un oficial detectó un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que llevó a que los cuatro ocupantes fueran ordenados a descender del automóvil a punta de pistola.

Posteriormente, se confirmó que el conductor era Crawford, quien tras mostrar su licencia recibió una citación por conducción temeraria. Asimismo, uno de los pasajeros, miembro de su equipo de seguridad, también fue encontrado con un arma de fuego, aunque las autoridades aclararon que tanto él como los demás pasajeros estaban legalmente autorizados para portarlas.

'Bud' no fue el único detenido | IG: @tbudcrawford

Investigación en curso y reacciones

El hecho motivó la reacción inmediata del alcalde John Ewing y del jefe de policía Todd Schmaderer, quienes ordenaron una investigación interna para determinar si el procedimiento policial fue adecuado. Según la policía, a petición de Crawford, un supervisor y un teniente acudieron al lugar para supervisar el manejo de la situación.

En redes sociales, la noticia causó conmoción entre los seguidores del boxeador. Cuentas especializadas como All the Smoke Boxing describieron el suceso como “un momento aterrador para Bud Crawford”, destacando lo irónico de que ocurriera en medio de celebraciones y justo en el día de su cumpleaños.

Festejo de Crawford tras vencer a Canelo | IG: @tbudcrawford

Entre la gloria deportiva y la polémica local

Este episodio se produce en un contexto en el que Crawford disfruta de enorme reconocimiento internacional tras su triunfo sobre Canelo Álvarez, una pelea que lo catapultó aún más como referente mundial del boxeo. Con 38 años recién cumplidos, el estadounidense parecía atravesar una etapa de máxima consolidación tanto deportiva como mediática.

No obstante, el altercado en Omaha empañó momentáneamente el ambiente festivo. Aunque no se presentaron cargos graves más allá de la infracción por conducción temeraria, el caso quedará bajo revisión mientras avanza la investigación de asuntos internos. De cualquier forma, la jornada que debía ser de puro festejo por su cumpleaños y su título mundial terminó con un episodio que deja preguntas abiertas sobre la actuación policial y la exposición pública del campeón.

Terence se ha 'bañado' en oro | IG: @tbudcrawford