Julio César Chávez es operado de emergencia; esto sucedió con el Gran Campeón Mexicano

Julio César Chávez tuvo que ser operado de emergencia, el exboxeador encendió las alarmas después de ser hospitalizado en Culiacán debido a un problema de salud que tuvo que proceder necesariamente con la intervención quirúrgica inmediata.

La noticia trascendió rápidamente luego de un video difundido a través de redes sociales, donde se pudo observar al Gran Campeón Mexicano recostado en una cama de un hospital con un visible dolor, en dichas imágenes se encontraba acompañado por uno de sus hijos Omar Chávez.

Julio César Chávez en el hospital l CAPTURA

Fue el propio Omar Chávez quien aclaró la situación y devolvió la calma para sus fans, en medio de la incertidumbre, con el exboxeador mexicano que tuvo una supervisión médica especializada y ahora analista de boxeo.

¿Qué produjo la operación a Julio César Chávez?

Julio César Chávez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una piedra en el uréter izquierdo, mismo que provocó un tenso dolor que lo llevó a una pronta visita y valoración médica que estuvo a cargo de Iván Aguilar.

Julio César Chávez con Julión Álvarez l Jcchavez115

El médico, urólogo encargado de la cirugía, dio a conocer los pormenores previo a ser intervenido sobre el expugilsta asegurando que era una piedra que hacía presencia desde hace un considerable tiempo y que inquietaba al paciente.

“Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y, en esta ocasión, trae un dolor ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria. Ahorita se le va a retirar”, resaltó el especialista y hasta ahora su evolución es positiva.

Julio César Chávez en sus mejores momentos l MatthewAguilar5

¿Por qué aparecen piedras en las vías urinarias?

Las piedras en las vías urinarias suelen aparecer cuando la orina contiene demasiadas sustancias formadoras de cristales, como calcio, oxalato o ácido úrico, y no tiene suficiente líquido para diluirlas y termina propiciando el origen de estas.

Entre las causas principales está la falta del consumo de líquidos, desequilibrio de sustancias en la orina así como la falta de sustancias inhibitorias. Cabe mencionar que, entre otras situaciones que provocan esto son medicamentos o suplementos con alta dosis de vitamina C.

Julio César Chávez como boxeador l MatthewAguilar5