Julio César Chávez reaparece tras haber sido operado de emergencia: "Me salvaron la vida"

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, volvió a poner fin a los rumores de su salud con una profunda muestra de gratitud y esperanza tras recuperarse de una operación que pudo haber puesto en peligro su vida.

La noche del domingo, a través de un video en redes sociales, su hijo Omar Chávez compartió que el ícono del deporte estaba hospitalizado en Culiacán, donde fue sometido a una cirugía debido a un intenso dolor.

Chávez fue operado con éxito | CAPTURA

Inicialmente, se informó que la intervención consistió en la extracción de una piedra en el uréter izquierdo, un procedimiento que, según las autoridades médicas, se realizó sin complicaciones.

Sin embargo, fue su propio hijo quien confirmó que la operación fue más delicada de lo que parecía, y que el exboxeador estuvo en riesgo debido a una infección que se estaba agravando.

Poco después de la cirugía, Chávez reapareció en un video en sus historias de Instagram, en el que aparece aún con bata de hospital, y se mostró agradecido con los profesionales que atendieron su caso.

Gracias a Dios 🙏🏽! https://t.co/bTrP3HIHNz pic.twitter.com/rHWLO7ZpXw — ZRA (@SpicyCanela_) September 30, 2025

“Estoy aquí con los tres doctores. Gracias a ellos, que son Imán Aguilar, Juan Carlos y Sergio Sandoval, quien fue mi médico toda la vida. Este último fue quien realmente me salvó la vida, porque lo que tenía era un poco peligroso; ya se estaba formando pus”, expresó con tono de gratitud.

Uno de los médicos presentes en el video informó que la cirugía consistió en eliminar una piedra en el riñón izquierdo, que ya presentaba signos de infección. Además, confirmó que Chávez está en una fase de recuperación y que está listo para volver a entrenar en cuanto reciba el visto bueno de los especialistas.

JC Chávez | MEXSPORT