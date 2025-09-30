¿Canelo Álvarez tendrá nueva casa para sus peleas en plataforma streaming?

El boxeo se sumerge en la innovación de transmisiones y uno de los grandes experimentos ha sido con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el boxeador tapatío fue el protagonista en su más reciente pelea transmitida por Netflix.

Las plataformas de streaming se han llevado los reflectores y ahora se ha dado a conocer otra alianza que incluye al pugilista mexicano, se trata de la alianza entre Paramount+ y Zuffa Boxing que provocará que la compañía se convierta en socio exclusivo de streaming y televisión de la nueva promotora.

Canelo Álvarez l Canelo

A partir del 2026 Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de Zuffa Boxing tanto en Estados Unidos, Canadá y América Latina con 12 carteleras de boxeo. Cabe mencionar que la asociación fue creada por TKO y Sela que está liderada por Dana White y Turki Alalshikh.

El jeque árabe, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, resaltó detalles de lo que representa la alianza con la plataforma streaming: “Esta asociación con Paramount refuerza nuestra visión de redefinir la manera en que los espectadores consumen boxeo.”

“Más fanáticos tendrán ahora acceso para ver a algunos de los boxeadores más emocionantes. Este es el futuro de la cobertura del boxeo y garantizará que el deporte siga prosperando”, dio a conocer Turki Alalshikh, uno de los hombres importantes en las peleas recientes de Saúl Álvarez.

Canelo Álvarez tendrá nueva casa para transmisiones l Canelo

Nueva casa del Canelo Álvarez

Este nuevo convenio estará ligado con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, una historia que ya empezó debido a que la gran pelea de Zuffa Boxing fue en la reyerta entre el mexicano y Terence Crawford, protagonizada en Las Vegas por Netflix

Tras el nuevo convenio, ahora Canelo Álvarez será transmitido, cada que tenga un combate en los Estados Unidos por la plataforma streaming de la montaña encumbrada, ya que el tapatío es uno de los protagonistas del proyecto que amenaza con cambiar la historia.

Saúl Álvarez l Canelo

¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Sin rival oficial el Canelo Álvarez tendrá al menos dos combates para el 2026, en la que se ha rumorado una posible revancha ante Terence Crawford, después de caer y perder sus títulos que lo catalogaban el máximo referente de los supermedianos.

Canelo vs Crawford l Canelo