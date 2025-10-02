De Canelo a Márquez: las mansiones millonarias más impresionantes del boxeo mexicano

El boxeo es el segundo deporte más popular de México, solo detrás del futbol, el 40% de los mexicanos se declara aficionado. No es casualidad que la pelea de Canelo contra Edgar Berlanga llegara a 23 millones de espectadores en el país, y que su enfrentamiento contra Crawford rompiera récords globales con 41 millones de visualizaciones en Netflix y más de 50 millones de dólares en taquilla en Las Vegas.

Ese poder de atracción se traduce en contratos multimillonarios y, por supuesto, en propiedades de ensueño.

1. Saúl “Canelo” Álvarez – El rey del ring y de los bienes raíces

Rancho en Jalisco: 4,000 m² con sala de juegos, sala de póker, terraza para 200 personas, dos casas de huéspedes y garaje para su colección de autos. Valuado en 30 millones de pesos.

Mansión en San Diego: 3,650 m² con seis recámaras, cine, gimnasio, spa, alberca con cascada y hasta horno para pizzas. Se puso a la venta en 6.4 millones de dólares.

Su patrimonio total ronda los 275 millones de dólares, según Forbes.



2. Julio César Chávez – El Gran Campeón también dejó huella en ladrillos

Residencia en Culiacán: hoy funciona como clínica, pero propiedades comparables valen entre 5 y 7.5 millones de pesos.

Casa en Tijuana (Lomas de Agua Caliente): en una de las zonas más exclusivas, con precios de 1 a 1.5 millones de dólares.

El legado de Chávez va más allá del ring: sus casas son símbolos de historia y lujo.

3. Juan Manuel Márquez – Elegancia capitalina

Mansión en Lomas de Chapultepec, CDMX: terrenos de hasta 1,500 m² con un valor promedio de 40 millones de pesos.

Una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, vecina de empresarios y celebridades.

4. Andy Ruiz – El gigante con casa de película en California

Mansión en Imperial, California: comprada por 4 millones de dólares, incluye amplias áreas verdes, fuentes, casa del árbol, canchas deportivas y alberca.

El primer mexicano campeón mundial de peso completo vive a lo grande.



5. Julio César Chávez Jr. – Entre polémicas y lujo angelino

Mansión en Studio City, Los Ángeles: adquirida por 2.8 millones de dólares, cuenta con seis recámaras, piscina con spa, cocina exterior y un fogatero.

Pese a sus altibajos deportivos, su estilo de vida refleja el peso de un apellido legendario.



Alejandro Sena, director de Dinero.mx, lo resume así, “El éxito en el ring es solo una parte de la ecuación. Las propiedades y negocios de estos boxeadores son un testimonio de cómo supieron capitalizar su fama para asegurar un patrimonio que trasciende su carrera deportiva.”

