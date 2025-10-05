¿Juan Manuel Márquez volvería a pelear con Pacquiao? "Nos vamos a matar", advierte el 'Dinamita'

El histórico pugilista mexicano Juan Manuel Márquez rompió el silencio sobre los rumores que apuntaban a una posible pelea de exhibición contra su eterno rival, Manny Pacquiao, luego del reciente regreso del filipino al boxeo profesional. Aunque diversos promotores han intentado reunir nuevamente a ambos sobre el cuadrilátero, el 'Dinamita' dejó claro que no hay posibilidad de que eso ocurra.

La legendaria rivalidad entre Márquez y Pacquiao marcó una era en el boxeo mundial. Ambos protagonizaron cuatro combates memorables entre 2004 y 2012, en los que el mexicano logró una victoria, dos derrotas y un empate, aunque todos los resultados estuvieron envueltos en polémica. La cuarta pelea, ocurrida en diciembre de 2012, culminó con un nocaut espectacular de Márquez en el sexto asalto, un golpe que cerró con broche de oro una de las sagas más recordadas del deporte.

Márquez habló acerca del regreso del 'Pacman' | Imago7

Márquez descarta pelea de exhibición: "No va a ser una exhibición nunca"

Ante los rumores de una posible pelea de exhibición entre ambos, Márquez fue contundente al rechazar la idea. En entrevista con el portal Izquierdazo, el exboxeador mexicano aseguró que los promotores le han hecho propuestas para revivir la rivalidad, pero subrayó que los riesgos físicos serían demasiado altos como para considerar el regreso.

"Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y que van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo…”, sentenció Márquez.

Márquez vs Pacquiao fue una de las máximas rivalidades entre ambos | MexSport

El “Dinamita” explicó que, pese a las ofertas económicas que ha recibido, su decisión está tomada. A sus 51 años, considera que ya no hay necesidad de volver a subir al ring, especialmente después de haber cerrado la rivalidad con uno de los nocauts más icónicos de la historia.

Pacquiao responde: "Fue un golpe de suerte"

Por su parte, el filipino Manny Pacquiao ha tenido una visión diferente de aquella pelea que lo dejó tendido en la lona. En entrevista con Fight Hub TV, realizada en julio pasado antes de su combate de regreso contra Mario Barrios, el ocho veces campeón mundial minimizó el impacto de aquel nocaut y aseguró que todo se debió a un descuido.

Márquez no busca salir del retiro | Imago7

“Tuvo suerte. Estuve a punto de acabarlo en ese round. Si no era en ese, sería en el siguiente. Me descuidé y él me dio un golpe de suerte directo”, afirmó Pacquiao; sin embargo, Márquez siempre ha sostenido que ganó las cuatro peleas, y que aquel nocaut simplemente fue la confirmación de lo que sentía desde el primer enfrentamiento: que había superado al filipino en cada encuentro.

El posible regreso de ambos a un combate de exhibición parece más un sueño para los fanáticos que una realidad tangible. Tanto Márquez como Pacquiao han seguido caminos distintos, pero su rivalidad permanecerá como una de las más intensas y legendarias del boxeo moderno.

Pacquiao ha demeritado la última victoria del 'Dinamita' | Imago7