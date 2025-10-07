La polémica en el mundo del boxeo no se ha detenido, y mucho menos cuando se trata de hablar acerca de Julio César Chávez Jr. quien recientemente habló acerca de su detención por el ICE, acerca de lo inesperado y complicado que fue dicho proceso para 'El Hijo de la Leyenda'. Chávez no dudó en defender su inocencia dentro de esta situación, dando detalles también de su situación con Estados Unidos.

La entrevista fue exclusiva con Carlos 'El Zar' Aguilar para TUDN, en donde se revelaron más detalles al respecto tanto de la situación legal del pugilista mexicano, así como del papel del box en su vida.

Chávez Jr. ha tenido una carrera llena de polémica | Imago7

Su vida como prueba de inocencia

Chávez Jr. fue bastante claro con el mensaje de que en realidad no hay pruebas que confirmen que él es quien trafique drogas. Su argumento principal es su vida cotidiana y la gente que lo rodea y conoce, dando a entender que ellos mismos darían detalles de la realidad de dicha situación.

"Yo soy inocente, yo no soy traficante, en Culiacán todo mundo lo sabe, fíjate cuántas personas ha habido en cualquier ámbito que tienen, ¿no crees que me hubieran mencionado? Que Julio hizo esto o el otro, ni existe una persona que diga que Julio ha trabajado en algo que sea diferente al boxeo", declaró.

El 'Junior' tras concluir una de sus peleas | Imago7

También fue directo con el mensaje de su vida personal, pues acepta que no ha sido el mejor ejemplo cuando se trata de no consumir, algo que acepta sí haber hecho a lo largo de su vida, pero por ahora todo ha cambiado, pues se ha rehabilitado y se siente diferente y de mejor manera.

"Hubo parte de mi vida que fue pública, que tuvo muchos problemas personales, que no quiero decir así, pero me volví loco e hice muchas cosas, que a pesar de eso, nada malo. Cosas que no se ven bien para los niños, para las personas adultas, para la gente que me sigue del box, porque estuvo en adicciones que no me gusta hablar mucho del tema, estuve en eso, salí de un infierno que te aseguro que si no hubiera vuelto a pelear, me hubiera muerto", sentenció.

Chávez Jr. cara a cara con Canelo Álvarez | Imago7

¿Qué pasa actualmente en la vida y carrera del 'Junior'?

Por ahora, 'El Hijo de la Leyenda' solamente espera que el proceso pueda resolverse a su favor, pues considera que no es culpable de ninguno de los delitos que le atribuyen y que le han acarreado problemas tanto en México como en Estados Unidos.

"Esas son consecuencias de agrandado, de tontadas en las redes sociales, pero andaba loco. Alguien que trabaja o que digan que es un 'jefe', no va andar peleando con Jake Paul o lo va agarrar el ICE solo y lo van a traer a México, si fuera alguien no me mandan, me llevan, hay algo ahí, la ley se debe respetar".

Chávez Jr. es hijo de uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia | Imago7

"Esperemos que se me haga justicia en el aspecto que se me deje seguir boxeando, quiero seguir limpio y ser buen ejemplo, ya soy más grande, puede que me queden unos años, pero me gustaría hacerlo sano y que la gente vea que ha sido un milagro", finalizó.