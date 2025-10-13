¡FRACASO! Suecia perdió con Kosovo y quedó eliminada de la Copa del Mundo

Suecia llegaba al encuentro de este martes, frente a Kosovo, con la necesidad de conseguir una victoria en casa para poder mantenerse con vida de cara a la Fecha FIFA de noviembre, como mínimo, para buscar un lugar en el repechaje continental.

A pesar de necesitar la victoria, y que salió con su mejor cuadro, los suecos no pudieron vencer el arco defendido por Arijanet Muric, que sí tuvo una tarde difícil después de los 13 disparos que Suecia realizó, aunque solo cuatro fuera a portería.

Suecia vuelve a quedar fuera del Mundial | AP

Pese a los esfuerzos de Suecia por abrir el marcador, el quiebre de la igualdad vino gracias a Fisnik Asllani, que metió el primer y único gol a pase de Veldin Hodža.

Suecia siguió insistiendo, Tomasson no sacó del partido ni a Viktor Gyokeres ni a Alexander Isak, quienes poco pudieron hacer para evitar que la selección sueca quedara fuera de la Copa del Mundo.

Suecia vuelve a faltar a la justa mundialista

La selección de Suecia no calificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la última vez que los suecos estuvieron en un Mundial fue en Rusia 2018, donde quedaron eliminados en Cuartos de Final frente a Inglaterra.

La participación de Suecia en 2018 ha sido la única que el seleccionado de UEFA ha tenido desde el 2010, faltando a cuatro Mundiales.

