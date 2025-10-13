Francia deja escapar el boleto al Mundial 2026 tras empate ante Islandia

Francia perdió la oportunidad de asegurar su boleto a la Copa del Mundo 2026 tras empatar 2-2 ante Islandia en Reikiavik, resultado que frenó su paso perfecto en las eliminatorias europeas.

Islandia empata con Francia | AP

El conjunto galo, bicampeón del mundo, llegaba con tres victorias consecutivas y podía sellar su clasificación con un triunfo, siempre y cuando Ucrania no venciera a Azerbaiyán. Sin embargo, los ucranianos ganaron 2-1, y el empate de Francia complicó los planes.

Islandia se adelantó al minuto 39 con un gol de Víctor Pálsson, tras una jugada a balón parado validada por el VAR pese a las protestas francesas por una supuesta falta en el área.

Gol de Islandia a Francia | AP

En la segunda mitad, Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta le dieron la vuelta al marcador, pero una distracción defensiva terminó costando caro. Kristian Hlynsson, que había ingresado de cambio, aprovechó un mano a mano ante el arquero francés para sellar el empate definitivo al minuto 70.

Francia, subcampeona del Mundial 2022, sigue liderando el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania, pero deberá esperar una jornada más para confirmar su clasificación.

El equipo de Didier Deschamps no contó con su capitán Kylian Mbappé, quien fue baja por una lesión en el tobillo derecho sufrida en el triunfo 3-0 sobre Azerbaiyán el pasado viernes

Francia tendrá que esperar para sellar su boleto | AP