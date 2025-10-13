Francia deja escapar el boleto al Mundial 2026 tras empate ante Islandia

Los dirigidos por Didier Deschamps deberán esperar para sellar su clasificación

Francia deja escapar el boleto al Mundial 2026 tras empate ante Islandia
Francia emapata a dos goles con Isalanfi | AP
Fernando Villalobos Hernández
13 de Octubre de 2025

Francia perdió la oportunidad de asegurar su boleto a la Copa del Mundo 2026 tras empatar 2-2 ante Islandia en Reikiavik, resultado que frenó su paso perfecto en las eliminatorias europeas.

Islandia empata con Francia | AP
Islandia empata con Francia | AP

El conjunto galo, bicampeón del mundo, llegaba con tres victorias consecutivas y podía sellar su clasificación con un triunfo, siempre y cuando Ucrania no venciera a Azerbaiyán. Sin embargo, los ucranianos ganaron 2-1, y el empate de Francia complicó los planes.

Islandia se adelantó al minuto 39 con un gol de Víctor Pálsson, tras una jugada a balón parado validada por el VAR pese a las protestas francesas por una supuesta falta en el área.

Gol de Islandia a Francia | AP

En la segunda mitad, Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta le dieron la vuelta al marcador, pero una distracción defensiva terminó costando caro. Kristian Hlynsson, que había ingresado de cambio, aprovechó un mano a mano ante el arquero francés para sellar el empate definitivo al minuto 70.

Francia, subcampeona del Mundial 2022, sigue liderando el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania, pero deberá esperar una jornada más para confirmar su clasificación.

El equipo de Didier Deschamps no contó con su capitán Kylian Mbappé, quien fue baja por una lesión en el tobillo derecho sufrida en el triunfo 3-0 sobre Azerbaiyán el pasado viernes

Francia tendrá que esperar para sellar su boleto | AP
Francia tendrá que esperar para sellar su boleto | AP

TE PUEDE INTERESAR

Alemania consiguió vencer a Irlanda y se mantiene en la pelea por calificar directo

Internacionales | 13/10/2025

Alemania vence a Irlanda del Norte, con la mínima, y sigue con vida para calificar al Mundial 2026
Gianni Infantino participó junto a Donald Trump en la cumbre por el acuerdo de paz en Gaza

Internacionales | 13/10/2025

Gianni Infantino participó junto a Donald Trump en la cumbre por el acuerdo de paz en Gaza
Berke Özer enfrenta posible sanción tras abandonar concentración de Turquía

Futbol Internacional | 13/10/2025

Berke Özer enfrenta posible sanción tras abandonar concentración de Turquía
Te recomendamos
Alemania vence a Irlanda del Norte, con la mínima, y sigue con vida para calificar al Mundial 2026
Copa del Mundo
UEFA

LO ÚLTIMO

 