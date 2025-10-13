San Marino puede calificar a la Copa del Mundo del 2026 ¿Qué necesita?

San Marino, la selección que ocupa el último lugar en el Ranking FIFA, tiene aspiraciones de pelear por un boleto para la Copa del Mundo del 2026 y todo gracias a la UEFA Nations League.

El conjunto, que dirige Roberto Cevoli, tiene que perder por goleada frente a Rumania en el último encuentro de las eliminatorias mundialistas, esto, con la idea de que Rumania califique al repechaje continental y San Marino pueda luchar por uno de los puestos para la misma etapa.

San Marino se puede meter al repechaje | FIFA

Rumania tiene 10 puntos en la clasificación del grupo H de la clasificación de UEFA, Bosnia-Herzegovina es líder con 13 unidades, estas dos escuadras se enfrentarán en el penúltimo juego por el segundo lugar del sector, aunque todo queda en manos de San Marino.

Si Rumania vence a Bosnia, los rumanos tendrían que ganar por goleada frente a San Marino para poder ocupar las dos primeras plazas del sector y acceder de forma directa al repechaje, lo que le abriría la puerta a San Marino.

Así marcha la clasificación en el Grupo H | CAPTURA

¿Cómo calificaría San Marino?

San Marino terminó como líder de su grupo en la Liga D en la UEFA Nations League, esa posición lo mete de forma directa en la discusión para los cuatro lugares que llegarán al repechaje continental, pero, necesita que Rumania quede entre los dos primeros de grupo.

Rumania también terminó como líder en su sector en la UEFA Nations League, grupo dos de la Liga C, por lo que si asegura su lugar vía calificación, San Marino ocuparía el lugar que los rumanos dejarán vacante.

San Marino fue líder en la Nations League | CAPTURA