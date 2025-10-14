¿Quién fue David Cohen, el abogado que defendió a Billy Álvarez y fue asesinado en CDMX?

En las primeras horas del martes 14 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen, quien fue atacado mientras caminaba en la colonia Doctores, en la zona conocida como Ciudad Judicial. El incidente ocurrió en el cruce de avenida Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, donde un sujeto le disparó sin mediar palabra, provocándole heridas fatales que le costaron la vida minutos después.

Cohen era un reconocido abogado dentro del ámbito deportivo y empresarial mexicano, especialmente vinculado al caso de Guillermo 'Billy' Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, y al exfutbolista Salvador Carmona. Su trayectoria en el derecho civil, mercantil y procesal lo convirtió en una figura respetada, aunque también polémica, por las causas mediáticas que encabezó.

Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul | MexSport

La trayectoria de David Cohen y su vínculo con el futbol mexicano

Para muchos dentro del entorno del futbol nacional, el nombre David Cohen resultaba familiar. Durante años, fue una pieza clave en los equipos legales de personajes con alto perfil público, como Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, quien enfrentó múltiples acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Cohen formó parte del grupo de abogados que buscaron la defensa del empresario en medio de un conflicto interno que marcó la historia reciente de la cooperativa cementera.

El proceso judicial de Álvarez fue ampliamente mediático, debido a la figura que representaba dentro del futbol mexicano. Durante años, el dirigente mantuvo control tanto de la cooperativa como del equipo Cruz Azul, hasta su detención en enero de 2025, tras varios años prófugo. Cohen estuvo involucrado en esa defensa, junto a otros colaboradores cercanos a Álvarez, como Víctor Garcés, quien también fue directivo del club.

Salvador Carmona | MexSport

En el ámbito deportivo, Cohen también cobró notoriedad por representar en 2009 al exjugador Salvador Carmona, quien fue vetado de por vida por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras dar positivo en pruebas antidopaje. El abogado interpuso una demanda contra la federación, buscando revertir el castigo; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal falló a favor de la FMF, y el caso marcó el final de la carrera profesional de Carmona.

El ataque en la colonia Doctores y la detención del agresor

De acuerdo con la información oficial de la FGJCDMX, el ataque contra David Cohen se registró poco después de las 8 de la mañana, cuando un hombre se aproximó al abogado y le disparó a corta distancia. En el sitio se encontraba un elemento de la Policía de Investigación, quien al escuchar las detonaciones intervino, hiriendo al agresor para detenerlo en el acto.

También estuvo implicado en un caso del actor Sebastián Rulli | Captura de Google

El atacante fue identificado como Héctor 'N', quien inicialmente aseguró ser menor de edad; no obstante, las autoridades confirmaron que tiene 18 años. Tras ser lesionado, fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona, donde permanece internado. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y el móvil del ataque, aunque la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

El asesinato de David Cohen fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos. El abogado era conocido en el ámbito jurídico y deportivo por su trayectoria y vínculos con figuras del futbol mexicano. Hasta el momento, las autoridades no han informado el posible motivo del ataque, mientras el presunto agresor permanece bajo custodia policial.

Billy Álvarez durante su etapa con La Máquina | MexSport