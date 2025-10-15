Selección Mexicana: ¿Qué jugadores se quedaron sin minutos en esta Fecha FIFA?

La Selección Mexicana concluyó la Fecha FIFA de octubre con una derrota ante Colombia y un empate frente a Ecuador. Javier Aguirre aprovechó la ventana para armar a su mejor once titular para la Copa del Mundo 2026, sin embargo, algunos elementos no sumaron minutos.

Álvarez con Selección | IMAGO7

¿Qué jugadores no participaron con México en la Fecha FIFA de octubre?

Javier Aguirre no le dio minutos a tres jugadores de su convocatoria: Kevin Álvarez, Carlos Acevedo y Ramón Juárez, quienes se quedaron en la banca para los dos partidos amistosos de la Selección Mexicana, de los cuales no lograron ganar.

Israel Reyes y Jorge Sánchez fueron los elegidos por Javier Aguirre en la lateral derecha, por lo que Kevin Álvarez se quedó sin oportunidad de participar en esta Fecha FIFA. Con la lesión de Rodrigo Huescas, algunos jugadores levantan la mano para ganarse el puesto.

Ante la fuerte competencia entre Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana, Javier Aguirre decidió darle un partido a cada uno, por lo que Carlos Acevedo no pudo sumar minutos con el Tri en estos duelos amistosos.

Por último, Ramón Juárez tampoco pudo participar en el equipo de Javier Aguirre en la Fecha FIFA de octubre. El defensa central ha tenido participaciones destacadas con América, por lo que se espera que tenga oportunidad para futuras convocatorias.

Acevedo con el Tri | IMAGO7

Monitoreo de Javier Aguirre

Aunque Kevin Álvarez, Carlos Acevedo y Ramón Juárez no tuvieron actividad en los partidos ante Colombia y Ecuador, su presencia en la convocatoria demuestra que Javier Aguirre observa opciones para completar su plantilla rumbo a futuros compromisos del Tricolor. La competencia interna por los distintos puestos continúa siendo alta dentro del equipo nacional.

En la lateral derecha, Israel Reyes y Jorge Sánchez fueron las apuestas del entrenador durante esta Fecha FIFA y dejaron a Kevin Álvarez sin oportunidad de participar. La situación podría cambiar en próximos encuentros y dependerá de las necesidades tácticas y del rendimiento que muestre cada jugador con su club.

Mientras tanto, Ramón Juárez y Carlos Acevedo deberán esperar nuevas oportunidades para mostrarse con la Selección Mexicana, luego de quedarse en el banquillo en los dos partidos amistosos. Ambos formaron parte del grupo, pero no sumaron minutos durante la ventana internacional de octubre.

Juárez en Selección Mexicana | IMAGO7