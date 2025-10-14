México vs Ecuador: Se desata fuerte conato de bronca

El partido entre México y Ecuador ha tenido absolutamente de todo: goles, emociones, atajadas y, de manera desafortunada, rumbo al final del compromiso, un conato de bronca que ensució un poco el gran encuentro que se ha vivido en el Estadio Akron con dos selecciones ya clasificadas al Mundial.

El empate a un gol se puso demasiado caliente cuando Erick Sánchez tomó venganza de un par de patadas que le dieron previamente, llegando de forma más que fuerte ante un atacante ecuatoriano, quien cayó de fuerte manera provocando la tarjeta amarilla para el jugador de América.

Javier Aguirre vivió el partido con intensidad | Imago7

¿Qué sucedió en la cancha del Akron?

Cuando sucedió la falta de 'Chiquito' Sánchez, algunos de los compañeros del jugador derribado buscaron reclamar al jugador azulcrema, quien al mismo tiempo se había llevado la tarjeta amarilla y estuvo cerca de ser expulsado al reclamar de forma airada sobre el árbitro central argumentando que la falta que él cometió "sí la marcó".

Los compañeros de Erick Sánchez comenzaron a defenderlo, generando que más jugadores de ambas selecciones llegaran con total velocidad a meterse a la ronda de empujones y reclamos, desatando que el drama creciera aún más, trayendo consigo más tarjetas amarillas, dentro de las que resaltó una mostrada a César Montes, quien fue parte de los mexicanos que fueron a tratar de separar.

El árbitro sacó muchas tarjetas amarillas | Imago7

Antes y después de eso, la temperatura en el juego ya era alta, pues un par de jugadores de Ecuador llegaron de forma fuerte a Erick Sánchez, quien posteriormente 'se cobró' las faltas sobre él a lo largo del juego. A pesar de todo esto y a que el partido tuvo acciones de peligro, el resultado final fue 1-1, con ambos goles marcados en la primera parte de una buena prueba para la logística del Estadio Akron de cara al Mundial.

Polémica en el juego desde la primera parte

El partido ya había tenido situaciones tensas en el primer tiempo luego de que el equipo local se adelantara gracias a un tanto de Germán Berterame; sin embargo, el conjunto ecuatoriano igualó el marcador tras un penal señalado por el VAR, decisión que generó molestia en el cuerpo técnico y la afición mexicana, quienes reclamaron con fuerza al considerar que la jugada no debía revisarse.

Bronca en el Estadio Akron | MexSport

La acción se dio después de una equivocación de Luis Romo, que provocó el derribo de Enner Valencia dentro del área. En un inicio, el árbitro dejó seguir la jugada, pero tras varios minutos y la intervención del VAR, determinó marcar la pena máxima.

Previo a la decisión arbitral, México había mostrado una mejor versión en comparación con su reciente derrota ante Colombia, imponiendo presión desde el inicio del partido. Apenas al minuto 2, Berterame aprovechó un error de Pedro Vite para abrir el marcador con una gran definición ante Galíndez.