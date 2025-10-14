Selección Mexicana continuará con gira por México y planea un partido en Puebla

Puebla volverá a albergar un partido de la Selección Nacional. El Tricolor está contento con continuar con su gira por territorio nacional previo a la Copa del Mundo por lo que, de acuerdo con reportes, jugarán un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc.

El Tricolor ya tiene asegurado dos partidos amistosos para el próximo año, midiéndose ante Portugal y ante Argentina, sin embargo, estos juegos ya están agendados para disputarse en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) y en Estados Unidos respectivamente, por lo que, el juego en Puebla será ante otro rival.

Jugarán en Puebla | IMAGO7

Volverán a Puebla

De acuerdo con información de Luis Castillo, la Selección Mexicana disputará un partido amistoso en el 2026 en Puebla como parte de su preparación para el Mundial del próximo año. Ahora, sólo queda ver en qué fecha y contra qué rival se medirá el Tri.

"El próximo año se une una ciudad más para un partido de México. La Selección Mexicana jugará previo al Mundial en el Estadio Cuauhtémoc. Falta por definir la fecha aunque podría ser en marzo tras la inauguración del estadio Azteca o bien tras el encuentro ante Argentina en junio que significaría el partido de despedida previo al arranque del torneo", señaló Luis Castillo en RÉCORD+ EN VIVO, programa que se emite de lunes a viernes a las 13:00 horas, en nuestra cuenta de Youtube y en record.com.mx.

Confirmaron partido en el Cuauhtémoc | IMAGO7

Último partido de México en Puebla

Este no será el primer partido de México en el Estadio Cuauhtémoc pues en octubre del 2024, el Tricolor se midió ante el equipo español, Valencia, en un partido amistoso. Aquel encuentro terminó empatado a dos goles por bando con anotaciones de Alexis Vega y Ozziel Herrera.

Con esto, México continuará con su gira por territorio mexicano, una gira que ha incluido partidos en Torreón, Guadalajara, Toluca, Mazatlán y claro la Ciudad de México. Curiosamente, Monterrey, una de las sedes para el Mundial del próximo año no ha sido contemplada como sede para un encuentro de la Selección Mexicana previo a la justa mundialista.

Continúan con su gira por México | IMAGO7

Con este partido México ya tendría tres partidos de preparación asegurados para el 2026 aunque, se espera que el Tri busque un par de encuentros más para llegar listos a la máxima competencia de futbol.