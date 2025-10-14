Gilberto Mora, la joya que llena de esperanza a México, cumple 17 años

Este martes, Gilberto Mora está cumpliendo 17 años, la nueva joya de la corona en el futbol mexicano está de manteles largos y repasaremos lo que ha sido su carrera desde que debutó, los récords que ha roto y lo que puede pasar con 'Morita' en el futuro cercano.

Mora debutó con 15 años con los Xolos de Tijuana, desde su debut en la Liga MX, el mediocampista mexicano ha marcado siete goles con el cuadro fronterizo, siendo uno de los cuatro jugadores en toda la historia del deporte en marcar esa cantidad de tantos antes de la mayoría de edad, entrando a una lista donde están los nombre de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', Ronaldo Nazario, Romelu Lukaku y Lamine Yamal.

Gilberto Mora cumplió 17 años este martes | MEXSPORT

Otro logro de Mora es ser el jugador más joven en coronarse con su selección en un torneo avalado por FIFA, Gilberto ganó la Copa Oro con solo 16 años de edad, superando el récord de Pelé, que ganó la Copa del Mundo con 17 años.

Gilberto Mora despierta el interés de los grandes clubes del futbol europeo, como el FC Barcelona, el Real Madrid o el Manchester United, aunque puede fichar, el mediocampista mexicano no podrá jugar en Europa hasta que cumpla la mayoría de edad, es decir, dentro de un año.

Gilberto Mora cumplió 17 años este martes | MEXSPORT

Con todo lo logrado, Gilberto Mora se perfila para ser una de las caras nuevas en la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo del 2026 y ¿Por qué no? La esperanza de todo un país para el futuro del Tricolor.

¿Mundial 2026 a la vista?

Gilberto Mora debutó con la selección nacional a principios de 2025, cuando el Tricolor de Javier Aguirre tuvo un par de partidos en Sudamérica, primero ante el Internacional de Porto Alegre y después contra River Plate, en ambos partidos Mora tuvo minutos.

Gilberto Mora cumplió 17 años este martes | MEXSPORT

El juvenil estuvo en la banca en los partidos que México jugó contra Suiza y frente a Turquía y además de no ser considerado para los primeros tres partidos de Copa Oro, contra República Dominicana, Surinam y Costa Rica.

Gilberto Mora fue titular en la fase final de Copa Oro, donde jugó contra Arabia Saudita, Honduras y Estados Unidos, dejando buen sabor de boca, por lo que los aficionados piden que el juvenil sea convocado para la Copa del Mundo del 2026.

Gilberto Mora cumplió 17 años este martes | MEXSPORT