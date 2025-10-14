Hugo Sánchez habla sobre el mal momento del Tri: "Los dirigentes son los que toman malas decisiones"

La Selección Mexicana no atraviesa un buen momento, después de la goleada recibió el equipo de Javier Aguirre frente a Colombia, las críticas han sido más punzantes contra el Vasco, sus jugadores y su cuerpo técnico, aunque, no todos están de acuerdo con que ese sea el principal problema.

Uno de los máximos defensores del entrenador nacional y de los jugadores que han sido convocados es Hugo Sánchez, histórico delantero mexicano de Pumas y Real Madrid, quien asegura que 'la bala tiene que ir en otra dirección'.

Hugo Sánchez defendió a Aguirre y a sus jugadores | MEXSPORT

"La mira está equivocada, no es ni el técnico ni a los jugadores, es a quienes dirigen la Federación y la Selección, ahí los dirigentes son los que han tomado malas decisiones, como casi siempre en el futbol mexicano, estábamos compitiendo en alto nivel cuando estábamos en la Libertadores, Copa América y en la Sudamericana y ellos decidieron que hay que irnos para abajo porque íbamos muy rápido hacia arriba", comentó el Pentapichichi en Futbol Picante

México está cerca de cumplir una década sin que sus clubes participen en competiciones de Conmebol, los últimos equipos que jugaron Copa Libertadores fueron Pumas, Toluca y Puebla en la edición del 2016. Por otro lado, los clubes de la Liga MX no van a Copa Sudamericana desde 2008, cuando participaron Chivas y San Luis.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

El Tricolor de Javier Aguirre tiene cinco compromisos más antes de que arranque la Copa del Mundo, sin incluir el juego de este martes contra Ecuador, México jugará contra Paraguay, Uruguay, en noviembre y (tentativamente) ante Francia y Portugal en marzo, además de un encuentro en junio ante Argentina.