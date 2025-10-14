Agenda deportiva del martes 14 de octubre

El martes 14 de octubre será uno de los días en donde más actividad haya a lo largo del mundo en varias latitudes, con las Eliminatorias Mundialistas como principales protagonistas, las pantallas se llenarán de deporte desde muy temprano hasta muy tarde. En cuanto a futbol, Cristiano Ronaldo con Portugal, la campeona del mundo Argentina y la Selección Mexicana serán los principales protagonistas.

Las Eliminatorias africanas, el segundo juego de Grandes Ligas entre Dodgers y Brewers y mucho más, también entra en la lista de partidos de este martes, la cual parece interminable por tantos eventos que se podrán ver en el día.

España se juega gran parte del boleto al Mundial | AP

Selecciones africanas...¿al Mundial?

El día comenzará con el encuentro entre Nigeria ante Benín, con las posiciones del Grupo C en la CAF más que cerradas, pues en dado caso de que los nigerianos ganen, alcanzarán a su rival en turno con la misma cantidad de unidades; sin embargo, en dado caso de que el resultado acompañe al cuadro beninés, se mantendrán en el primer puesto y estarán clasificados a la Copa del Mundo.

Dentro del mismo sector, Sudáfrica aspira también a regresar a un Mundial o como mínimo a la posible siguiente ronda; se enfrenta a Ruanda. Argelia, ya clasificada, se juega el último partido de las clasificatorias ante Uganda, que quiere evitar que Mozambique se meta al segundo lugar del Grupo G; Costa de Marfil y Gabón también se disputan uno de los pases en el Grupo F; Senegal requiere de una victoria en contra de Mauritania para poder meterse de lleno, República del Congo tratará de evitarlo.

Las Eliminatorias de África terminan este día | AP

Eliminatorias de Europa

España se medirá en contra de Bulgaria para tratar de mantenerse en la cima de su grupo y colocarse cada vez más cerca de la clasificación al Mundial; Italia se enfrenta a Israel con la consigna de no dejar ir puntos y meterse como mínimo al repechaje de las Clasificatorias Europeas; Portugal también jugará en contra de Hungría, una victoria prácticamente le dará el pase a Cristiano Ronaldo y compañía.

Otros que están muy cerca de la clasificación son los ingleses, pues si logran derrotar a Letonia se convertirán en otro de los equipos que jueguen el Mundial de 2026; Armenia e Irlanda se buscan mantener en zona de repechaje europeo y no irse eliminados con jornadas aún por disputarse.

El Tri juega en Guadalajara ante Ecuador | MexSport

¿Cuál es el resto de la actividad de martes?

En realidad son muchos los partidos que se vivirán en este 14 de octubre; sin embargo, ya más tarde, después de que se hayan dado la gran mayoría de los partidos de clasificación, vendrán un par de compromisos más, como el segundo duelo entre Dodgers y Brewers, con la Serie a favor de Los Angeles tras su victoria 2-1 en Milwaukee.

Para cerrar la noche también se vivirá un partido más de la Selección Mexicana en contra de un rival sudamericano después de su derrota en contra de Colombia por 4-0; ahora enfrentará a Ecuador en el Estadio Akron como parte de la preparación para el Mundial a disputarse en su país.

Cartelera completa con transmisiones de cada partido | RÉCORD