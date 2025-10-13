Pierre Wome y el penal que aún duele en Camerún; la maldición que podría repetirse rumbo al Mundial 2026

Han pasado casi dos décadas desde uno de los episodios más trágicos en la historia del futbol africano, aquel que marcó para siempre la carrera de Pierre Wome, un futbolista camerunés que pasó de ser héroe a villano nacional en cuestión de segundos. El error que cometió desde los once pasos no solo le costó a su país el boleto al Mundial de Alemania 2006, sino que también puso en riesgo su vida y la de su familia.

Hoy, cuando se cumplen 20 años de aquel momento fatídico, la historia parece repetirse. Camerún, una de las selecciones más emblemáticas de África, se encuentra nuevamente al borde de la eliminación rumbo al Mundial 2026, reviviendo los fantasmas de aquel penal que cambió el destino de toda una nación futbolera.

Wome enfrentando a Alemania | MexSport

El penal que dejó a Camerún sin Mundial

Corría octubre de 2005 cuando Camerún se jugaba su clasificación al Mundial ante Egipto en la última jornada de las eliminatorias africanas. Los 'Leones Indomables' necesitaban ganar en casa para sellar su boleto, mientras que su rival directo, Costa de Marfil, liderada por Didier Drogba, había hecho lo propio al vencer a Sudán. Todo estaba en manos de los cameruneses, y en los últimos minutos del encuentro, el árbitro señaló un penalti decisivo a su favor.

El estadio en Yaundé vibraba. Más de 40 mil aficionados contenían el aliento esperando que Samuel Eto’o cobrara el penal, pero el capitán se hizo a un lado y Pierre Wome asumió la responsabilidad. Lo que parecía el inicio de una fiesta nacional terminó en tragedia: el disparo se estrelló en el poste, el árbitro pitó el final, y Camerún quedó fuera del Mundial con 21 puntos, uno menos que los marfileños.

También enfrentó a Brasil | MexSport

El costo fue devastador. En cuestión de horas, el defensor pasó de ser un referente internacional a un enemigo público. Su casa fue incendiada, su automóvil destruido y la estética de su esposa vandalizada. Wome tuvo que huir encubierto del país, mientras su familia recibía protección policial. “Querían y podían haberme matado”, confesó tiempo después el jugador del Inter de Milán. Su error se convirtió en una herida que todavía duele en la memoria colectiva del futbol camerunés.

Camerún, otra vez al borde del abismo

Dos décadas después, la historia amenaza con repetirse. Camerún vuelve a estar al borde de quedarse fuera de un Mundial, ahora el de 2026, tras una eliminatoria africana llena de tropiezos. El conjunto dirigido por Rigobert Song no logró asegurar el pase directo, quedando por debajo de Cabo Verde, que sorprendió al continente al robarles el liderato del grupo.

Wome tuvo que salir de su país | MexSport

Con 19 puntos en 10 partidos, los Leones Indomables ocupan por ahora el tercer lugar entre los segundos mejores clasificados, lo que los dejaría fuera del repechaje africano si Uganda o la República Democrática del Congo ganan en la última jornada. Un golpe devastador para una nación que aún recuerda el penal de Wome y teme otro fracaso histórico.

Si logran mantenerse en zona de repechaje, Camerún deberá jugarse su última carta en la Repesca Intercontinental de marzo de 2026, que se disputará en Guadalajara y Monterrey (México), donde estarán en juego los últimos dos boletos para la Copa del Mundo. Así, 20 años después de aquel penal maldito, los Leones podrían tener una nueva oportunidad para cambiar su destino y dejar atrás el fantasma de Pierre Wome.

También jugó una Copa Confederaciones con Camerún | MexSport