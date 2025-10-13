Periodista se cuela en los festejos de Cabo Verde tras clasificar al Mundial 2026

Cabo Verde logró lo impensado, los caboverdianos lograron su calificación a la Copa del Mundo del 2026 después de golear a Eswatini y de mandar al repechaje a Camerún, lo que desató la euforia de los aficionados en el Estadio Nacional de Cabo Verde.

Los aficionados y los jugadores comenzaron a festejar la calificación junto a alguien totalmente inesperado en la fotografía, siendo Víctor Romero, reportero del diario Marca, quien sobresalió en las festividades.

Cabo Verde ya calificó al Mundial del 2026 | FIFA

El español vivió de primera mano los dos goles con los que Cabo Verde se estaba calificando a la Copa del Mundo, el primero de Dairon Livramento al 48', y el segundo de Willy Semedo, a los 54' de tiempo corrido.

Después del primer gol, uno de los jugadores de Cabo Verde lo vio y festejó la anotación con Romero, antes de que cayera el tercer tanto, con el que los africanos aseguraron su primera participación en un Mundial.

Cabo Verde se une a cinco selecciones más

La selección dirigida por Pedro Leitão Brito se une a Egipto, Túnez, Argelia, Ghana y Marruecos como las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo del 2026, quedando tres lugares más de forma directa y uno para el repechaje intercontinental.

Los caboverdianos son la única selección calificada de África que, hasta el momento, será debutante en las Copas del Mundo.