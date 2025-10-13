¡Triste noticia! Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su mascota perdida; ofrece recompensa

El jugador de Pumas se encuentra en la busqueda de un importante miembro de su familia

¡Triste noticia! Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su mascota perdida; ofrece recompensa
Aaron Ramsey, fichaje de Pumas este Apertura 2025 | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
13 de Octubre de 2025

La travesía de Aaron Ramsey por México ha tenido de todo, sin embargo, las malas noticias continúan para la estrella de los Pumas y esta vez un problema familiar fuera de la cancha tiene con bastante preocupación al futbolista galés.

Mascota de Ramsey está extraviada | IMAGO7
Por medio de su cuenta de Instagram, Aaron Ramsey reveló que este fin de semana la mascota de su familia, un perro de nombre 'Halo', ha desaparecido y pide ayuda a gente de todo México para localizarlo.

"Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de 'Hipsterrier' que es un albergue para perros", escribió en Instagram. 

De acuerdo a la información que el propio Ramsey comparte en sus redes sociales, su mascota lleva más de tres días extraviado, sin embargo, él y su familia apenas fueron notificados de esto apenas durante las primeras horas del días lunes. 

Ramsey ofrece recompensa

Aaron Ramsey y su familia se encuentran bastante consternados y el jugador de Pumas ofrece una recompensa económica para la persona que ayude a dar con el paradero de Halo, quién se encuentra perdido en León, Guanajuato.

Actualmente Ramsey se encuentra lesionado | IMAGO7
"Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!"

Consecuencia de la lesión

Hay que recordar que Aaron Ramsey sufrió una lesión muscular el pasado 4 de octubre, situación que lo terminó sacando de la convocatoria de Gales para las eliminatorias mundialistas de la UEFA, razón por la que se quedó en México durante esta Fecha FIFA y que desencadenó la lamentable situación que hoy vive con su mascota extraviada.

Actualmente Ramsey se encuentra lesionado | IMAGO7
