¡Triste noticia! Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su mascota perdida; ofrece recompensa

La travesía de Aaron Ramsey por México ha tenido de todo, sin embargo, las malas noticias continúan para la estrella de los Pumas y esta vez un problema familiar fuera de la cancha tiene con bastante preocupación al futbolista galés.

Mascota de Ramsey está extraviada | IMAGO7

Por medio de su cuenta de Instagram, Aaron Ramsey reveló que este fin de semana la mascota de su familia, un perro de nombre 'Halo', ha desaparecido y pide ayuda a gente de todo México para localizarlo.

"Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de 'Hipsterrier' que es un albergue para perros", escribió en Instagram.

De acuerdo a la información que el propio Ramsey comparte en sus redes sociales, su mascota lleva más de tres días extraviado, sin embargo, él y su familia apenas fueron notificados de esto apenas durante las primeras horas del días lunes.

Ramsey ofrece recompensa

Aaron Ramsey y su familia se encuentran bastante consternados y el jugador de Pumas ofrece una recompensa económica para la persona que ayude a dar con el paradero de Halo, quién se encuentra perdido en León, Guanajuato.

Actualmente Ramsey se encuentra lesionado | IMAGO7

"Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!"

Consecuencia de la lesión

Hay que recordar que Aaron Ramsey sufrió una lesión muscular el pasado 4 de octubre, situación que lo terminó sacando de la convocatoria de Gales para las eliminatorias mundialistas de la UEFA, razón por la que se quedó en México durante esta Fecha FIFA y que desencadenó la lamentable situación que hoy vive con su mascota extraviada.

