Cruz Azul vence a Pumas en juego amistoso y alarga la crisis auriazul

Cruz Azul logró una victoria de 2-0 ante Pumas en duelo amistoso disputado en California. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró una alineación interesante y, con goles de Mateusz Bogusz y José Paradela, se llevó el triunfo frente a los del Pedregal.

Larcamón apostó por un cuadro estelar con Andrés Gudiño en el arco; Jesús Orozco Chiquete, Jorge Rodarte, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rotondi, Luka Romero, Omar Campos, Lorenzo Faravelli y el propio Bogusz como referente en ataque. Desde el inicio, Cruz Azul buscó dominar el balón y generar peligro por las bandas.

Imágenes del Pumas vs Cruz Azul | @PumasMX

El primer gol llegó al 37’, tras una jugada a balón parado. Después de un tiro de esquina cobrado por Carlos Rotondi, el esférico quedó dentro del área, donde Mateusz Bogusz aprovechó para empujar el balón y marcar el primer gol del encuentro, dándole la ventaja a la Máquina.

Con el marcador a favor, Larcamón realizó su primera modificación al mandar a la banca a Carlos Rotondi para darle minutos a José Paradela. El técnico continuó rotando su plantel, más tarde ingresaron Gonzalo Piovi y Gabriel Fernández para refrescar la ofensiva.

Imágenes del Pumas vs Cruz Azul | @CruzAzul

El cuadro universitario no se quedó atrás y buscó el empate con un remate de Ángel Rico que pasó cerca del poste y un disparo de larga distancia de Ulises Rivas que exigió a Andrés Gudiño, quien respondió con una gran atajada para mandar el balón a tiro de esquina.

En los minutos finales, Pumas incrementó la presión alta. Poncho Monroy y Ángel Rico robaron un balón en zona peligrosa, generando una ocasión clara que, sin embargo, no pudo concretarse ante la firme defensa celeste.

Imágenes del Pumas vs Cruz Azul | @PumasMX

Al minuto 79, José Paradela anotó el segundo gol de La Máquina, es decir, que los movimientos fueron positivos.

Para Cruz Azul, el amistoso sirvió para seguir afinando detalles de cara a la recta final del torneo. Y es que en Liga se medirán ante las Águilas del América.