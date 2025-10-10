Cruz Azul vs Pumas: ¿Dónde ver el partido amistoso de Liga MX?

La Liga MX se encuentra en una pausa de actividad debido a la Fecha FIFA de octubre, por lo que algunos equipos han buscado la manera de mantenerse en buena forma antes del regreso de la competencia en la Jornada 13. Es por eso que Cruz Azul y Pumas han programado un partido amistoso antes de regresar al torneo local, en donde casualmente aún no se han enfrentado.

Con sede en Sacramento, California, ambas escuadras buscarán vencer a uno de sus rivales más importantes en la historia, sin importar que sea un partido amistoso.

El Heart Health Park recibirá el partido amistoso | Captura de Google

¿Cómo llegan ambos equipos al partido en California?

Cruz Azul llega como uno de los mejores equipos en el Apertura 2025 de la Liga MX, ya que de momento se ubican en la cuarta posición con 25 puntos después de siete victorias, cuatro empates y solamente una derrota. En el presente torneo, La Máquina ha anotado 22 goles, mientras que le han anotado 15, manteniendo sus números positivos en ese rubro.

Su último partido, es decir, el resultado que consiguieron en la Jornada 12 fue un empate a un gol en contra de Tigres, mismo que consiguieron de manera agónica en los últimos minutos del partido con un gol de penal anotado por Ángel Sepúlveda. Antes de eso, los cementeros habían perdido el invicto luego de 11 fechas en el retiro de JJ Corona, perdiendo en el Estadio Caliente 2-0 ante Xolos.

El cuadro celeste enfrentará a Pumas en el marco del cumpleaños de su presidente, el Ingeniero Víctor Velázquez, además de conmemorar también 30 años de la fundación de La Noria, sus campos de entrenamiento.

La Máquina perdió el invicto recientemente | Imago7

Pumas llega en una de las peores rachas del 2025, pues en los últimos tres partidos de Liga MX ha perdido: contra Juárez 3-1, ante América 4-1 y de manera más reciente frente a Chivas 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Previo a esos tres encuentros, los de la UNAM empataron a un gol con Tigres, por lo que de momento tienen cuatro partidos sin ganar.

Su última victoria fue en contra de Mazatlán por goleada 1-4 en el Estadio El Encanto; actualmente los universitarios se ubican en la posición 10 con 13 puntos, a un solo puesto de quedar fuera de la clasificación a Play In, por lo que a pesar de no ser un partido oficial, ganarle a La Máquina sería un aliciente para poder regresar a la Liga MX.

Dentro del Apertura 2025, estos dos equipos no se han enfrentado, pues lo harán hasta la Jornada 17 para cerrar el torneo regular. En cuanto a sus partidos de la Fecha 13, cuando regresen de la Fecha FIFA, Cruz Azul se medirá ante América en el Clásico Joven, mientras que Pumas visitará a Rayados en el 'Gigante de Acero'.

Pumas no ha tenido un buen rendimiento recientemente | Imago7