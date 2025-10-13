Lujo y vida de estrella: Allan Saint-Maximin, ídolo del América, presume su mansión en México

La llegada de Allan Saint-Maximin al futbol mexicano ha causado mucho impacto tanto a la afición de las Águilas del América como a los demás aficionados a la Liga MX que no son aficionados azulcremas. El francés ha generado gran expectativa después de ser jugador de la Premier League en Inglaterra y también de la Liga de Arabia Saudita, en donde tuvo su primer equipo.

Para algunos fans, la expectativa por saber el estilo de vida de su nuevo refuerzo se ha terminado, pues él mismo ha revelado muchos detalles de ello, además de presentar su casa como invitado en un canal de YouTube.

Saint-Maximin llegó como el refuerzo estrella de América | MexSport

Con vivienda de lujo

Allan Saint-Maximin fue invitado al canal de Vincent Queijo para mostrar como es "un día en la vida de un futbolista", esta vez en la vida del refuerzo bomba de las Águilas del América; dicho video ya cuenta con una gran cantidad de reproducciones a pesar de que el video en cuestión está completamente en francés, idioma del futbolista y del youtuber que realiza la entrevista.

A lo largo del material se puede observar el trayecto de Saint-Maximin a su casa, cómo entra y como vive, pues en él muestra detalles de las recámaras de su mansión, de su cocina, de su patio y más. Sumado a todo ello, Queijo también llevó regalos para los hijos de 'Maxi', quienes los recibieron de buena manera, aunque dicho momento duró muy poco, pues posteriormente los dos protagonistas del video procedieron a tener una entrevista en la sala del exjugador de Newcastle United.

Uffff la mansión de Allan Saint-Maximin en la CDMX👑🦅 pic.twitter.com/dEAWozmmTE — Roberto Haz (@tudimebeto) October 13, 2025

Más tarde dentro del mismo video, tanto Saint-Maiximin como Queijo, salen a jugar con los hijos del futbolista; sin embargo, no es en el patio de su casa, más bien parece que fuera un pueblo pequeño en donde vive 'Maxi', pues con total tranquilidad, sus hijos utilizan sus bicicletas en un lugar bastante amplio para poder 'rodar' sin problema alguno. Al final, Vincent Queijo fue a ver jugar a Maximin al Clásico Capitalino ante Pumas.

La carrera de 'Maxi'

Allan Saint-Maximin, conocido como Maxi, comenzó su camino futbolístico en Francia, pasando por las categorías juveniles del SC Bastia antes de dar el salto al primer equipo. Rápidamente se hizo notar por su desbordante velocidad y habilidad en los regates, cualidades que le permitieron destacar en la Ligue 1 pese a la juventud. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes más grandes, lo que le permitió dar el salto al OGC Niza, donde continuó su desarrollo en la élite del futbol francés.

Saint-Maximin fue seleccionado francés en categorías menores | MexSport

Durante su tiempo en Niza, Maxi mostró su mejor versión, convirtiéndose en uno de los extremos más eléctricos de la liga. Su capacidad para desequilibrar partidos y generar oportunidades fue clave para que varios equipos europeos pusieran sus ojos en él. En 2019, su buena forma le valió una transferencia al futbol inglés, fichando por Newcastle United en la Premier League, un paso que marcaría el inicio de su consolidación internacional.

En Newcastle, Saint-Maximin se transformó en una de las figuras del club, destacando por sus acciones individuales, asistencias y goles decisivos. Aunque su carrera ha estado marcada por altibajos, incluyendo lesiones que han restringido su continuidad, 'Maxi' ha mantenido su relevancia gracias a su talento y momentos de lucidez en la cancha. Su paso por el futbol inglés le dio visibilidad mundial, posicionándolo como un extremo talentoso capaz de definir partidos y ganarse el aprecio de la afición.

La llegada del francés a México | MexSport