Faitelson arremete contra el ‘Día de la Raza’ y es tundido en redes sociales

México conmemora el Día de la Nación Pluricultural, conocido también como el Día de la Raza que inició a raíz del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón que junto a su tripulación llegó a la isla del Caribe en 1942 que derivó la conquista del americano.

Faitelson en tundido en redes sociales l CAPTURA

Bajo ese contexto David Faitelson lanzó un posteo con crítica sobre esta fecha a través de redes sociales; sin embargo, no tardó en ser tundido por diversos seguidores luego de ese posteo y punto de vista.

“12 de octubre…Hoy no se festeja nada… No podemos “festejar” la atrocidad de un grupo de maleantes…vinieron a robarle a nuestros pueblos originarios su vasta cultura, conocimiento, tradiciones y oro”, empezó a resaltar el analista deportivo desde su cuenta de X.

David Faitelson l CAPTURA

Finalmente, terminó por catapultar que la mexicanidad debe ser única y es lo que se debe celebrar en el país mexicano: “Festejamos la mexicanidad, que es lo único que nos hace grandes, poderosos y únicos”; sin embargo, llegaron las opinión supuestas.

Tundido con comentarios

Varios aficionados resaltaron sus opiniones contra el comentarista deportivo entre las que destacan: “Mostrando traumas. Te recomiendo leer este libro. Yo sí celebro el día de la raza”, “Lo dice un rubio de ojos claros”,

“Te invito a que dejes de hablar español y de ahora en adelante puedes hablar un idioma 100% mexicano..quítate la ropa y ponte tapa rabo...penacho y quítate loa zapatos y ponte huaraches....así podrás festejar la mexicanidad merecida....ahhhh y cambia tu apellido porque no es mex”, dijo uno.

Tunden a Faitelson l CAPTURA

¿Qué es el Día de la Raza?

El Día de la Raza, una efeméride cargada de simbolismo, controversia y evolución histórica. Más allá de ser una simple fecha en el calendario escolar o institucional, este día invita a reflexionar sobre el choque de civilizaciones que ocurrió hace más de cinco siglos con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Dicha conmemoración se celebra en varios países de América Latina, la misma fue instituida en México en el siglo XX con el objetivo de exaltar la mezcla cultural entre los pueblos indígenas americanos y los europeos.

Faitelson en Televisa l CAPTURA