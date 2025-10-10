¿Recado a Martinoli? Faitelson manda mensaje tras cambio de horario del Tri

La Selección Mexicana Sub-20 se jugará el pase a las Semifinales de la justa ante Argentina, pero en la misma fecha, el Tri Mayor disputará un duelo amistoso ante Colombia, pero este último sufrió un ligero cambio de horario para evitar un empalme.

Festejo | MEXSPORT

¿Por qué el México vs Colombia cambió de horario?

Y es que originalmente el duelo de la Selección Mayor estaba programado para iniciar a las 19:00, pero se cambió a las 19:10 para evitar que en caso de un empate en el México vs Argentina se vayan a tiempos extra o penaltis y se empalme con el duelo del Tri vs Colombia.

Ante ello, el periodista de TUDN, David Faitelson lanzó un mensaje por las críticas que la decisión generó, especialmente la de Christian Martinoli, quien escribió sobre el cambio de horario en tono de sospecha. "Cambió el horario del México vs Colombia, ¿qué raro?", publicó el narrador de TV Azteca.

En partido | MEXSPORT

Tensión entre Martinoli y Faitelson

"El juego Mexico vs Colombia, que es un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, sufrió un cambio de horarios para que no se empalme con el Mexico vs Argentina del Mundial sub-20. Yo lo veo como una medida lógica, natural… ¿O que quieren? ¿Ponerles a competir por TV? Déjense de tonterías…", escribió Faitelson.

La publicación de Faitelson generó distintas reacciones, cómo ya es costumbre, pero la mayoría fueron negativas y en apoyo a Christian Martinoli, quien se ha ganado el cariño de la afición por su trabajo en TV Azteca.

Las tensiones entre Martinoli y Faitelson crecieron durante la Copa Oro, pues TV Azteca no tuvo los derechos de transmisión, por lo que el icónico narrador se juntó con Luis García para cubrir el evento en su canal de YouTube.

Mora ante Chile | MEXSPORT

Este nuevo intercambio entre ambos comunicadores reavivó la vieja rivalidad entre las figuras de TV Azteca y TUDN, quienes a lo largo de los años han protagonizado diversos cruces en redes sociales por temas relacionados con la cobertura y el estilo de análisis del futbol mexicano. Mientras Martinoli suele abordar estos temas con humor y sarcasmo, Faitelson mantiene un tono más frontal, lo que constantemente divide la opinión de los aficionados.

Por ahora, la Selección Mexicana Sub-20 buscará avanzar a las Semifinales del torneo ante Argentina, mientras que el Tri Mayor intentará aprovechar su amistoso contra Colombia como preparación rumbo al Mundial de 2026.

