¡Tragedia! Casa de Vinicius Junior sufre incendio

Durante la mañana del miércoles 8 de octubre, la casa del jugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil, Vinicius Junior, sufrió un trágico accidente, luego de que una falla en su sótano causara un incendio.

Vini con el Real Madrid | @vinijr

Sin heridos

Luego de que se reportaron grandes cantidades de humo en el recinto, dos cuadrillas de bomberos acudieron a la zona de La Moraleja, en Alcobendas, las cuales pudieron contener el fuego y así evitar que este se propagara en gran parte de la casa.

Según los reportes, el fuego pudo iniciar debido a una falla eléctrica en el área del sauna, que tiene el jugador en las zonas subterráneas de la casa, aunque aún no hay nada condimar. Desafortunadamente para el jugador, la zona terminó totalmente calcinada por las llamas.

Vinicius en en su casa | CAPTURA DE PANTALLA

El reporte al 112 fue realizado por una empleada de la vivienda del jugador del Madrid, por lo que se pudo confirmar que no había nadie más dentro de la vivienda del futbolista, incluso luego de controlar el fuego, los bomberos pudieron ventilar las zonas de la vivienda que se llenaron de humo.

Tras lo ocurrido, la empleada describió como “un gran susto”, lo ocurrido en la vivienda. La acción fue declarada como un ‘Incendio controlado’, según los reportes del cuerpo de bomberos.

Pese a la propagación de humo, también se pudo reportar que no hubo heridos ni intoxicados por la propagación de este, aunque aún se sigue investigando cuál pudo ser la causa oficial, los reportes iniciales apuntan a una falla en el sistema automático del lugar.

Casa de Vinicius Jr | CAPTURA DE PANTALLA

¿Dónde estaba Vinicius Junior?

Para fortuna del jugador, en el momento del incidente no se encontraba nadie dentro de la vivienda, esto gracias a que el jugador brasileño se encuentra en Brasil para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón, el próximo viernes 10 de octubre y el martes 14, respectivamente.

Vini vuelve a la convocatoria de Carlo Ancelotti, luego de estar ausente un par de juegos, esto por decisión del entrenador italiano y por un par de molestias físicas que aquejan al extremo izquierdo de 25 años.

Vini con la Selección de brasil | @vinijr