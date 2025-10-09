Hincha de River llevó flores a Miguel Ángel Russo

Una de las noticias más impactantes del futbol en las últimas horas fue la muerte del director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien perdió la vida el pasado miércoles 8 de octubre, a causa de una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Sin rivalidad fuera del campo

Mientras el equipo de Boca Juniors le rendía homenaje a su entrenador en el estadio de la Bombonera, ocurrió un momento insólito. A través de un video en redes sociales, se pudo apreciar que un fanático de River Plate (histórico rival de Boca), se dio cita en el recinto para rendir homenaje a Russo.

En las imágenes, se puede apreciar que el fanático de River camina rumbo a los accesos del estadio con unas flores. El hincha sin ningún ademan ni actitud de burla solo caminaba sin ser molestado, incluso un fan de Boca se acerco para agradecer el gesto.

El video le dio la vuelta al mundo rápidamente, ya que es muy raro ver a un fan de River en territorio de Boca y viceversa, sin embargo, también quedó demostrado que la rivalidad d puede quedar en la cancha y prevalecer el respeto entre estas grandes aficiones.

¿Quién fue Miguel Ángel Russo?

El argentino, falleció a la edad de 69 años, luego de perder su batalla contra el cáncer de próstata, misma que traía desde hace casi una década y que aunque logró superarlo en algún momento, este regresó y tomó la vida del entrenador.

Russo tuvo una larga y exitosa carrera como entrenador profesional, dirigiendo a grandes equipos de la Primera división de Argentina, como: Independiente, San Lorenzo, Rosario Central y Boca Junior, siendo este último el club donde vivió su mejor etapa en 2007.

Fuera de Argentina, Miguel Ángel Russo, dirigió en múltiples ligas del mundo, incluyendo la Liga de Arabia Saudita con el Al-Nassr; la Liga de Colombia con Alianza Lima y Millonarios, además de una corta y poca conocida etapa en 2001 con el extinto Monarcas Morelia en la Liga MX.

En su palmarés, Russo presume de múltiples títulos en la Primera de Argentina, pero sus mayores momentos fueron al levantar la copa Libertadores en 2007 con Boca junior y en 2016 con Millonarios.

