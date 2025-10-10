¡Bombazo! MrBeast llega a Televisa para el Mundial 2026

El fenómeno global MrBeast y la gigante de medios TelevisaUnivision anunciaron una colaboración histórica: “Road to Beast Cup”, una iniciativa que unirá a creadores de contenido y leyendas del fútbol rumbo al verano futbolero de 2026, cuando se dispute la Copa Mundial de la FIFA.

El anuncio se dio durante el ADWEEK House Panel, con la participación de Beau Avril, vicepresidente global de medios y alianzas de marca de MrBeast, y Tim Natividad, director de ventas publicitarias de TelevisaUnivision.

¿Quién es MrBeast?

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es uno de los creadores de contenido más influyentes y seguidos del mundo, con más de 250 millones de suscriptores en YouTube.

Reconocido por sus retos millonarios, filantropía y proyectos de impacto social, MrBeast ha transformado el entretenimiento digital en una plataforma para hacer el bien.

A través de su organización Beast Philanthropy, ha financiado desde bancos de alimentos hasta proyectos educativos y medioambientales en varios países. Su enfoque combina entretenimiento, altruismo y escala global, lo que lo convierte en una de las figuras más admiradas de la era digital.

Mr. Beast llega a Televisa

Creators vs. Leyendas en el Estadio Azteca

El proyecto culminará con un espectacular evento en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde creadores de contenido globales competirán 1v1 contra leyendas del futbol en el primer Creator Cup de su tipo.

Cada enfrentamiento tendrá un propósito: los ganadores obtendrán donaciones significativas para construir canchas de futbol en sus países de origen, fomentando el deporte entre los jóvenes.

El evento se transmitirá a través de los canales sociales de MrBeast y las plataformas de TelevisaUnivision, asegurando un alcance masivo en inglés y español.

Además del espectáculo deportivo, MrBeast, TelevisaUnivision y Beast Philanthropy unirán fuerzas para construir una escuela y una cancha de futbol en las afueras de la Ciudad de México, así como rehabilitar 10 campos adicionales en todo el país.

TelevisaUnivision and MrBeast

“El futbol es el deporte más popular del mundo, y Jimmy (MrBeast) es el creador más popular del planeta. TelevisaUnivision es el socio perfecto para crear un cambio duradero”, afirmó Jeff Housenbold, CEO de Beast Industries.

La alianza busca redefinir la manera en que el público joven conecta con el deporte.

“Esta colaboración impulsa el juego en nuevas direcciones y ofrece contenido diseñado para la audiencia de hoy”, señaló Tim Natividad de TelevisaUnivision.

Además, las marcas tendrán la oportunidad de integrarse de forma orgánica en momentos culturales dentro de la iniciativa, ampliando su visibilidad durante uno de los periodos más esperados del deporte mundial.