Abelito sorprende con la elección de su jugador favorito de Chivas

Es bien sabido que Abelito es un apasionado seguidor de las Chivas, y recientemente lo volvió a demostrar al revelar en TUDN quién es su futbolista favorito del Guadalajara. El exintegrante de La Casa de los Famosos México dejó claro que su cariño por el Rebaño Sagrado va más allá del programa, aunque su elección final sorprendió a más de uno.

Abelito en Estadio Akron | CAPTURA

El tercer lugar del reality show participó en una dinámica especial junto a Aldo de Nigris, quien resultó ganador de la tercera temporada del programa. Con la ayuda del sobrino del exdelantero rojiblanco, Abelito fue eliminando uno a uno a distintos jugadores del club hasta quedarse con dos opciones finales.

¿Cuál es el jugador favorito de Chivas de Abelito?

Durante el juego, el influencer descartó a varios ídolos del Rebaño Sagrado, entre ellos a la ‘Hormiga’ González y a ‘Chicharito’ Hernández, figuras muy queridas por la afición tapatía. Sin embargo, la verdadera decisión llegó cuando tuvo que elegir entre cuatro nombres de peso: Ramón Morales, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Aldo de Nigris.

El momento de la verdad se vivió al final, cuando Abelito se quedó únicamente con Alexis Vega y Aldo de Nigris como finalistas en su lista personal de favoritos. Fue entonces cuando el ambiente se llenó de risas y complicidad entre ambos.

Festejo | IMAGO7

“¿Aldo de Nigris mi compadre?”, preguntó entre risas Abelito, provocando una reacción divertida en el estudio. Segundos después, tomó su decisión definitiva: “Aldo de Nigris, para quedar bien”, sentenció entre carcajadas, dejando claro que el exdelantero rojiblanco se ganó su simpatía.

La declaración causó revuelo entre los fans de Chivas, quienes reaccionaron en redes sociales con humor y cariño hacia el joven, destacando la manera espontánea en que se expresó sobre su equipo favorito.

Las pasiones de Abelito

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Abelito mostró su gran afición por los deportes, especialmente por el futbol y la lucha libre, disciplinas que lo apasionan desde pequeño. Además, demostró su carisma y cercanía con figuras del deporte, lo que lo convirtió en uno de los participantes más queridos de la temporada.

Con su elección, Abelito no solo reafirmó su amor por las Chivas, sino que también dejó un momento divertido y entrañable para los seguidores del programa, consolidando su imagen como un verdadero fanático del Rebaño Sagrado.

En partido | IMAGO7