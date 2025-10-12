Hijo de Miguel Ángel Russo agradeció a Boca y Riquelme por cumplir última voluntad de su padre

La reciente muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, dejó una fuerte marca en el mundo del fútbol. Sin embargo, uno de los gestos más emotivos tras su fallecimiento vino de parte de su hijo, Ignacio "Nacho" Russo, quien compartió un mensaje lleno de amor, gratitud y respeto hacia el club y quienes acompañaron a su padre hasta el final.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer de próstata. En vida, el técnico expresó su deseo de que, llegado el momento, su despedida fuera junto a Boca Juniors. Ese deseo fue cumplido con total fidelidad, algo que su hijo no dejó pasar desapercibido al compartir un vídeo de despedida en sus redes sociales.

Russo en Boca I CAPTURA DE PANTALLA

El agradecimiento de Nacho Russo: “Cumplieron el último deseo de mi papá”

En el video publicado en Instagram, Nacho Russo agradeció públicamente a Boca Juniors y especialmente a Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, por haber acompañado a su familia en este duro momento. “Un agradecimiento a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”, expresó con emoción.

CAPTURA DE PANTALLA

Además, Nacho hizo mención especial a todos los clubes de Argentina y del mundo que enviaron condolencias por la pérdida de su padre. “Gracias a todos los clubes que nos hicieron llegar sus mensajes. Y a Guillermo Bortman de Boca Juniors”, escribió, destacando la solidaridad del ambiente futbolístico ante una pérdida que trasciende camisetas.

CAPTURA DE PANTALLA

Un homenaje a la altura en La Bombonera

El último adiós a Russo tuvo lugar en La Bombonera, como él mismo lo había deseado. En un homenaje organizado por el club, jugadores, dirigentes y fanáticos se unieron para recordar la figura de un entrenador que dejó huella en la historia Xeneize. Para su hijo, este gesto fue mucho más que un acto simbólico: fue una muestra del amor que su padre supo cosechar en vida.

El video de Nacho Russo se volvió viral rápidamente y fue replicado por medios deportivos y seguidores del fútbol argentino. La combinación entre el dolor de la pérdida y el agradecimiento sincero de un hijo tocó el corazón de miles de personas.

Más allá de los títulos y los logros deportivos, como la Copa Libertadores ganada por Russo en 2007, el respeto y cariño que recibió tras su fallecimiento reflejan el legado humano que dejó. Su familia, en especial Nacho, fue testigo directo del impacto que Miguel Ángel tuvo en el fútbol y en la vida de quienes lo rodearon.

La despedida de Nacho Russo no solo sirvió para honrar a su padre, sino también para poner en valor la importancia de los vínculos construidos fuera de la cancha. El agradecimiento a Riquelme y a Boca demuestra que, en el fútbol, la grandeza también se mide en los gestos que acompañan en los momentos más difíciles.

Homenaje de Boca Russo I @BocaJrsOficial