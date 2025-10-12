Roony Bardghji y su otra pasión fuera del futbol, que se refleja en sus festejos

Roony Bardghji atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Con apenas 19 años, el joven extremo sueco no solo ha ganado protagonismo bajo la dirección de Hansi Flick en el FC Barcelona, sino que también ha debutado con la selección absoluta de Suecia. Pero más allá de su talento en el campo, el futbolista ha llamado la atención por una faceta poco común entre las estrellas del fútbol: su pasión por el manga y el anime japonés.

El jugador blaugrana vive con intensidad su nueva etapa en el club catalán, y cada vez que puede lo demuestra de una forma muy particular: rindiendo homenaje a sus personajes favoritos de series como One Piece y Naruto.

Les festejos de Roony | CAPTURA

Su peculiar afición se hizo viral por primera vez durante la pretemporada, en un amistoso ante el Vissel Kobe, cuando marcó su primer gol con el Barcelona. Tras ser felicitado por sus compañeros, Roony se arrodilló y colocó el puño en el suelo, imitando el emblemático gesto de Monkey D. Luffy, protagonista de One Piece.

El gesto dio la vuelta al mundo y confirmó que el joven extremo no solo es un prometedor talento en el campo, sino también un auténtico fanático del universo creado por Eiichirō Oda. Según ha contado, lleva dos años viendo la serie animada, que supera los 1,100 capítulos.

Les festejos de Roony | CAPTURA

En las fotografías de los entrenamientos publicadas por el club, Roony suele posar recreando posturas de otros personajes del manga, como Roronoa Zoro, el inseparable compañero de Luffy. Incluso mostró recientemente su videoconsola personalizada con temática de One Piece, reforzando su imagen como uno de los jugadores más “otaku” del vestuario culé.

Pero su afición no termina ahí. El sueco también ha demostrado ser un apasionado de Naruto, otra de las sagas más populares de Japón. En varias ocasiones ha celebrado goles imitando al propio Naruto Uzumaki o al legendario Kakashi Hatake. En redes sociales, incluso se le ha visto disfrutar en restaurantes temáticos, como el Uzumaki London, dedicado por completo al anime.

Con estas expresiones, Roony sigue los pasos de otros futbolistas que han llevado su pasión por la cultura japonesa al terreno de juego, como Pierre-Emerick Aubameyang, quien en 2022 celebró un gol en el Clásico contra el Real Madrid con una “Bola de Dragón” en la mano, en homenaje a Dragon Ball.

Les festejos de Roony | AP