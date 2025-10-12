Carlos Hermosillo felicita al América y la afición lo 'revienta': "americanista de clóset"

La Leyenda del Cruz Azul y del futbol mexicano, Carlos Hermosillo, felicitó a las Águilas del América, club donde inició su carrera, sin embargo, los fieles seguidores de la Máquina, no tomaron de la mejor manera el gesto de su ídolo, tachándolo de ‘traidor’ y de fanático del rival.

Hermosillo campeón con Cruz Azul I MEXSPORT

Dura crítica al ídolo de la Máquina

A través de su red social, X, el ahora analista de Fox, mandó un emotivo mensaje a los de Coapa, ya que el club se encuentra celebrando 109 años de existencia. En este, recordó sus inicios y su etapa en las Águilas.

“Felicidades al Club América por sus 109 años, el club donde inicié mi carrera. Un lugar en donde aprendí mucho, estuve con grandes líderes y me enseñaron que siempre lo más importante era ganar. ¡No competir, salir a ganar!”, escribió Hermosillo, acompañado de un par de imágenes con la playera del club.

Ante su felicitación, varios aficionado de la máquina tomaron de muy mala manera el acto de respeto por parte de Hermosillo, ya que la mayoría de los comentarios ‘tunden’ al ex delantero de americanista y de falso fan celeste.

“Americanista de Closet. Ahi te hiciste campeón y hombrecito. CTM, hermosillo, a esos weyes ni un vaso de agua. Llegale alv con sus felicitaciones. Saliste de ahi y valiste madre”, son unos de los tantos comentarios negativos que recibió el ex atacante mexicano.

En contraste a los ‘aficionados’ de Cruz Azul, los fans azulcremas le agradecieron a Hermosillo su participación en una época muy importante en la historia de los de Coapa, asegurando que le guardan un buen cariño, además de reconocerle el trabajo realizado en su etapa americanista.

“Te queremos mucho. Gracias por defender nuestra playera. Te veías mejor con el amarillo. Saludos, tú eres parte importante de nuestra historia y se te agradece todo”, escribió la afición del América a Hermosillo.

¿Ídolo en Cruz Azul y América?

Carlos Hermosillo es uno de los pocos futbolistas afortunados en jugar tanto para las Águilas del América, como para la Máquina del Cruz Azul. Con América levantó siete títulos y está en la lista de los más ganadores del club, por su parte, en Cruz Azul levantó el recordado octavo título del equipo, mismo que inició la larga sequía de más de 20 años.

Hermosillo en América I MEXSPORT