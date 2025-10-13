¿Dónde juegan los futbolistas que lograron la clasificación al Mundial con Cabo Verde?

La Selección de Cabo Verde consiguió un logro sin precedentes en su historia futbolística al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. El combinado africano se impuso en su grupo de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol (CAF), superando incluso a un gigante como Camerún para quedarse con el primer lugar y el boleto directo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El plantel caboverdiano que logró la hazaña está conformado por 22 futbolistas que militan en ligas de distintos continentes. Desde Arabia Saudita hasta Irlanda, pasando por Portugal, Bulgaria y Turquía, esta generación ha destacado por su diversidad, disciplina y capacidad para competir al más alto nivel. A continuación, presentamos a los protagonistas de esta histórica clasificación.

Porteros

Bruno Varela – Al-Hazem (Arabia Saudita)

Márcio Rosa – Hebar Pazardzhik (Bulgaria)

Vozinha – GD Chaves (Portugal)

Estos tres guardametas han sido parte fundamental del proceso clasificatorio, destacando la experiencia internacional de Varela y la constancia de Vozinha, quien ha defendido el arco en momentos clave.

Defensas

Diney Borges – Al Bataeh (Emiratos Árabes Unidos)

Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda)

Stopira – União Torreense (Portugal)

Wagner Pina – Trabzonspor (Turquía)

Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos)

Sidny Cabral – Estrela Amadora (Portugal)

La zaga ha sido uno de los pilares de Cabo Verde. Entre ellos destaca Roberto Lopes, cuya historia es particularmente inspiradora al haber llegado a la selección gracias a un mensaje por LinkedIn.

Mediocampistas

Heri Tavares – Maccabi Netanya (Israel)

Kevin Lenini – Krasnodar (Rusia)

Laros Duarte – Puskás AFC (Hungría)

Alíson Tavares – Beitar Jerusalem (Israel)

Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgaria)

Jamiro Monteiro – PEC Zwolle (Países Bajos)

Yannick Semedo – SC Farense (Portugal)

João Paulo – SC Otelul Galati (Rumania)

El mediocampo caboverdiano combina talento ofensivo y fortaleza defensiva, con jugadores repartidos en distintas ligas europeas y de Medio Oriente, lo que les ha dado una riqueza táctica notable.

Delanteros

Willy Semedo – Omonia Nicosia (Chipre)

Garry Rodrigues – Apollon Limassol (Chipre)

Telmo Arcanjo – Vitória Guimarães (Portugal)

Dailon Livramento – Casa Pia (Portugal)

Nuno Da Costa – Basaksehir FK (Turquía)

La delantera fue clave en la recta final de las eliminatorias, con goles determinantes como los de Dailon Livramento y Willy Semedo en el partido histórico ante Eswatini que selló la clasificación.

Una generación dorada para Cabo Verde

La diversidad de ligas, estilos y trayectorias de estos futbolistas ha sido la fórmula del éxito de Cabo Verde. Lejos de concentrar su talento en una sola liga, esta selección ha sabido nutrirse de experiencias internacionales para construir un equipo sólido y competitivo. Ahora, todos ellos se preparan para representar al país en la máxima cita del futbol, donde buscarán seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

