¡Igual que la NFL! La Champions League tendrá un partido inaugural

El reinante monarca de la Liga de Campeones disputará un partido inaugural en casa como parte de nuevos contratos comerciales para las competiciones de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2027-28, que incluyen un acuerdo de transmisión global para impulsar los ingresos anuales por encima de los 5 mil millones de euros.

Se trata de una de las innovaciones previstas en un acuerdo de venta de derechos por seis años firmado con la agencia Relevent, con sede en Estados Unidos, hasta 2033 con UC3, el ‘joint venture’ que la UEFA acaba de confomar con los clubes europeos, según se informó el lunes.

Los campeones abrirán la temporada | MEXSPORT

Relevent también está buscando un servicio de transmisión global, que podría ser Netflix, Apple TV+ o Amazon Prime, para comprar un paquete premium o la primera elección de partido cada semana que se juegue la Liga de Campeones.

Eso debería ser un acuerdo de temporada de 17 partidos, incluyendo la Final un sábado, para "llegar a nuevos consumidores y tendencias de audiencia y expandir el alcance cada vez mayor de la competición", dijeron UC3 y Relevent en un comunicado conjunto.

Buscan extender la marca de Champions | MEXSPORT

La fecha límite para esas ofertas será el 18 de noviembre

El primer partido del martes en septiembre de 2027 está programado para que el campeón sea el anfitrión del único juego de esa noche en la competición de 36 equipos. El resto de los partidos de la semana inaugural se dividirán entre miércoles y jueves.

La oferta de licitación lanzada el lunes también incluye acuerdos de cuatro años para los cinco principales mercados de medios en Europa: Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.

Relevent también promete "nuevos enfoques para el patrocinio" que probablemente atraerán a una gama más amplia de compradores a las transmisiones de los partidos.

Buscan cerrar el acuerdo | MEXSPORT

Los ingresos son de al menos 4 mil 400 millones de euros para cada una de las tres temporadas hasta 2027, lo que paga casi 2 mil 500 millones de euros al fondo de premios compartido por los 36 equipos de la Liga de Campeones.

La Liga Europa, segunda en cuanto a jerarquía, paga 565 millones de euros (653 millones de dólares) en premios totales esta temporada y la Conference League, de tercer nivel, vale 285 millones de euros.

El papel de Relevent en el futbol europeo

Relevent, que fue cofundada por Stephen Ross, propietario de los Dolphins de Miami Dolphins, es tanto el socio comercial clave de la UEFA para la Liga de Campeones como el promotor del partido de LaLiga de España entre Villarreal y Barcelona en Miami el 20 de diciembre.

El partido propuesto fue calificado como "lamentable" la semana pasada por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, pero el organismo de fútbol europeo dijo que no se opondrá al plan de La Liga como una excepción.

El primer gran movimiento de Netflix en los derechos de transmisión de futbol fue comprar los derechos en Estados Unidos de la FIFA para la Copa Mundial Femenina en 2027 en Brasil y 2031, que se espera que sea en Estados Unidos, probablemente coorganizada con México.

Se ha involucrado más en el futbol | AP