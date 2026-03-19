AEK Atenas sufre, pero consigue su pase a Cuartos de Final de Conference League

El AEK Atenas vivió una noche de tensión en el OPAP Arena pese a llegar con una cómoda ventaja en la eliminatoria. El 4-0 conseguido en la ida parecía suficiente para asegurar el pase a los Cuartos de Final de la Liga de Conferencia, pero el futbol europeo volvió a demostrar que ningún resultado es definitivo.

Desde el silbatazo inicial, el Celje salió decidido a cambiar la historia. Con intensidad y presión alta, el conjunto esloveno sorprendió a un AEK que no logró asentarse en el partido durante los primeros minutos, generando incertidumbre en las gradas.

Orbelín Pineda, ubicado como contención, asumió un rol distinto al habitual. El mexicano se enfocó en la recuperación de balón y en darle salida limpia al equipo, tratando de contener el ritmo vertiginoso del rival en el mediocampo.

Orbelín Pineda en el juego de Conference League | @AEK_FC_OFFICIAL

¿Cómo sorprendió el Celje al AEK Atenas en el inicio del partido?

El primer golpe llegó muy temprano. Al minuto 13, Nikita Iosifov aprovechó una jugada directa dentro del área para marcar el 0-1, silenciando momentáneamente el estadio y encendiendo la esperanza del conjunto visitante.

El aviso había llegado incluso antes. Al 12’, Orbelín Pineda intentó desde fuera del área, pero su disparo fue bloqueado. Sin embargo, el Celje respondió de inmediato con mayor agresividad, imponiendo condiciones en el arranque del encuentro.

AEK | IG: @aekfc_official

El AEK intentó reaccionar con aproximaciones de Kutesa y Koïta, aunque sin claridad. La presión del rival seguía causando problemas, y al minuto 22, Seslar estuvo cerca de aumentar la ventaja con un disparo que se estrelló en el poste.

Antes del descanso, el Celje volvió a golpear. Al 42’, Rudi Pozeg Vancas aprovechó un rebote dentro del área para firmar el 0-2. El ambiente en el OPAP Arena cambió por completo, pasando de la calma al nerviosismo, pese a que el global aún favorecía al conjunto griego.

Orbelín Pineda, clave en el equilibrio del AEK Atenas

En medio del caos, Orbelín Pineda fue uno de los elementos más constantes del AEK. Alejado del protagonismo ofensivo, el mexicano cumplió con un papel fundamental en la contención, recuperando balones y tratando de mantener el orden en el mediocampo.

Al minuto 24 provocó una falta peligrosa en campo rival, y ya en la segunda mitad, al 53’, generó una de las acciones más claras con una asistencia para Razvan Marin, cuyo disparo fue bien contenido por el portero.