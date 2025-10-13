Grosero error de Franco Armani provoca cuarta derrota al hilo de River Plate

River Plate volvió a decepcionar a su hinchada con otra actuación sin brillo en el Estadio Monumental. El domingo 27 de julio, por la Fecha 12 del torneo Clausura de la liga argentina, el equipo de Marcelo Gallardo cayó por 1-0 ante Sarmiento de Junín. El único tanto del encuentro fue obra de Iván Morales, quien aprovechó una falla clave del arquero Franco Armani, profundizando la crisis futbolística del conjunto millonario.

Con esta derrota, River suma su cuarta caída consecutiva en el campeonato local, una racha preocupante que pone en duda el funcionamiento del equipo y su posible clasificación a los octavos de final.

River Plate sumó una derrota más en el campeonato | X: @CASarmientoOf

El gol: un error que costó caro

La jugada decisiva llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Un remate lejano de Alex Vigo fue mal controlado por Franco Armani, quien dio un rebote corto y hacia el costado. Iván Morales apareció atento en el área para aprovechar la falla, rematar entre las piernas del arquero y marcar el 0-1 para el equipo visitante.

Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, se mostró ordenado, eficaz y supo capitalizar la única gran oportunidad del partido. En contraste, River volvió a mostrar un juego impreciso, carente de ideas y sin capacidad de reacción, incluso con los ingresos de Miguel Borja y Sebastián Driussi en el segundo tiempo.

Sarmiento controló el partido tras el gol | X: @CASarmientoOf

River Plate intentó sin éxito romper el orden defensivo de Sarmiento. La ocasión más clara llegó a los 57 minutos, cuando el defensor chileno Paulo Díaz estrelló un disparo en el travesaño. Pero más allá de ese intento, el equipo local no logró inquietar seriamente al arquero rival.

¿Cómo avanza River Plate en el campeonato local?

El conjunto de Gallardo se mantiene en la quinta posición del Grupo B con 18 puntos, en riesgo de quedar fuera de los ocho que avanzan a octavos de final. Por su parte, Sarmiento alcanzó las 15 unidades, se metió en zona de clasificación y se aleja del descenso, objetivo principal del equipo de Junín.

River Plate no pudo recuperarse tras la derrota | X: @CASarmientoOf

Antes del inicio del partido, como en todos los encuentros del fútbol argentino durante el fin de semana, se guardó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca Juniors, fallecido el miércoles anterior.

Al término del encuentro, Juan Manuel Insaurralde, defensor de Sarmiento, expresó su alegría: "Es un triunfo enorme. Es un premio al esfuerzo. Venimos luchando para salir de abajo y este tipo de victorias nos motivan". En cambio, en River, el silencio fue total. Ni Gallardo ni Armani dieron declaraciones tras el partido, mientras crecen las voces que piden una reacción urgente para evitar una crisis aún mayor.

Sarmiento logró una victoria clave en el campeonato | X: @CASarmientoOf