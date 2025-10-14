Carlos Acevedo: "Competir con Memo Ochoa es una motivación, no una presión"

Tras la dolorosa derrota de la Selección Mexicana ante Colombia por 4-0, el arquero Carlos Acevedo rompió el silencio y habló sobre la competencia interna que vive el equipo rumbo al Mundial de 2026. El portero del Santos Laguna reconoció que la lucha por un lugar en la lista final será intensa, especialmente en una posición con tanta experiencia como la de Guillermo Ochoa, pero afirmó que esta situación representa una motivación adicional.

Acevedo destacó que la derrota ante el combinado cafetalero dejó lecciones importantes, y que el equipo dirigido por Javier Aguirre está comprometido a mejorar en el próximo duelo amistoso frente a Ecuador. El guardameta dejó claro que, aunque el panorama es exigente, su enfoque sigue siendo la autocrítica y el trabajo constante para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Acevedo no ha tenido el mejor de los torneos con Santos | MexSport

Acevedo reconoce la competencia

El guardameta mexicano sabe que la competencia por la titularidad será dura, pero considera que esa rivalidad impulsa su crecimiento profesional. "Seguramente va a elegir (Javier Aguirre) a los que él considere que están más aptos para poder estar en el Mundial, y eso a mí no me tiene que mover ni a nadie de los arqueros que estén peleando por un lugar", aseguró Acevedo con serenidad.

El arquero lagunero también se refirió al papel de Guillermo Ochoa, a quien considera una referencia dentro del futbol mexicano. "Hablar de Memo, son palabras mayores, respeto y una admiración increíble hacia Memo, como jugador y como arquero. Al contrario, es motivar que peleando un lugar contra grandes arqueros, en este caso también como Memo y te digo es estar bien en el tema mental, tema físico para poder ser elegible, y por supuesto estar viniendo más a la selección".

Carlos Acevedo buscará 'colarse' a la lista de Aguirre para el Mundial | MexSport

Acevedo insistió en que la clave para ganarse un lugar en la Selección pasa por la constancia y la mentalidad. Aseguró que su objetivo es llegar en su mejor nivel a los próximos compromisos internacionales, demostrando su valía bajo los tres palos.

Autocrítica y revancha ante Ecuador

Tras la goleada sufrida ante Colombia, el arquero admitió que el grupo no quedó conforme con su desempeño. "Fue un golpe duro para todos, antes del partido teníamos esa esperanza de hacer un muy buen partido. En lo que cabe fue un partido raro, también con muchos goles y los goles como los recibimos también, pero como lo comenta el 'Vasco' era importante hacer una autocrítica”, comentó Acevedo.

El arquero santista quiere tener un papel relevante en el Tri | MexSport

El portero subrayó que el duelo ante Ecuador será una oportunidad para mostrar una nueva cara y recuperar la confianza perdida. "El martes tenemos una revancha importante, obviamente como grupo también de hacer un buen partido ante un gran rival, Ecuador también está en ese nivel de Colombia, es el segundo y tercer lugar de la Conmebol”, agregó.

Con sus declaraciones, Acevedo reafirma su compromiso con el Tri y deja claro que su mirada está puesta en el proceso rumbo al Mundial de 2026, donde espera ganarse un lugar y seguir defendiendo con orgullo la camiseta nacional.

Acevedo en el partido ante América del Apertura 2025 | MexSport