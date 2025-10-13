Javier Aguirre revela que realizará siete u ocho cambios ante Ecuador

Después de que la Selección Mexicana brindara una de sus peores exhibiciones de los últimos tiempos, después de caer por goleada ante Colombia, el director técnico del equipo Tricolor, Javier Aguirre, aseguró que realizará siete u ocho cambios de cara al encuentro ante Ecuador.

Aguirre hará cambios para el juego contra Ecuador | IMAGO 7

De cara al duelo en la cancha del Estadio Akron, el “Vasco” reveló que es algo que ya había hecho durante su proceso y le había entregado resultados: “Voy a hacer 7 u 8 cambios; cuando perdimos en Honduras 2-0 (en noviembre del 2024), fuimos a Toluca con ocho jugadores distintos y ganamos 4-0”, señaló.

De igual manera, fue claro y contundente con su mensaje para los elementos que actualmente están en la Selección Mexicana, luego de que enfatizó que si no hacen lo que se les pide, no tendrán espacio para las siguientes convocatorias. Asimismo, se adjudicó la culpa por la goleada en Arlington y enfatizó que lo que pasó fue indefendible.

Aguirre asumió la responsabilidad por la goleada contra Colombia | IMAGO 7

“Quiero decir que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Y no me estoy lavando las manos, yo soy el que los escojo con mi cuerpo técnico; el 4-0 (ante Colombia) es indefendible, lo entiendo de verdad, pero trato de meterlo en un contexto global de 21 partidos”, agregó.

Al final, reconoció que la presión que se vive en el banquillo de la Selección Mexicana es algo que sucede en general, tanto en combinados nacionales como para entrenadores de clubes, ya que actualmente eso están viviendo técnicos mexicanos al igual que extranjeros.

El Tri cayó por goleada ante Colombia | IMAGO 7

“Es algo que igual lo vive Miguel Herrera con Costa Rica o Luis Fernando Tena en Guatemala; el mismo ‘Cholo’ Simeone está siendo cuestionado en el Atlético. Cuando eliges esta profesión, debes entender que esto va a suceder. El que no aguante la presión no tiene fortaleza mental para estar en un mundial”, concluyó.