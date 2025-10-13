Javier Aguirre reconoce que la posición de portero lo tiene con dudas

Ante la inconsistencia que han presentado los arqueros de la Selección Mexicana en los últimos encuentros, el director técnico del equipo tricolor, Javier Aguirre, reconoció que en la posición de guardameta es donde más dudas actualmente tiene.

Reveló tener dudas en su equipo | MEXSPORT

Durante su proceso, el “Vasco” ha convocado un total de siete arqueros: Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Andrés Sánchez, Sebastián Jurado y Carlos Moreno, los mismos que hasta el momento le siguen generando dudas.

“Es difícil, salvo el portero, que es especialista; en los demás puedes hacer muchas cosas, puedes poner tres, cuatro volantes, pero solo hay uno y le hemos dado la vuelta a esa posición. Defensas, puedes jugar con cuatro o cinco, o reforzando laterales. Centros delanteros especialistas; puedes jugar con dos o tres, con uno. Salvo el portero, los demás son jugadores de campo; sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”, señaló.

No tiene el portero titular definido | MEXSPORT

El que no ‘aguante vara’ no merece estar aquí

De igual manera, reconoció que los jugadores que no soporten la presión que se vive en la Selección Mexicana no merecen un lugar en la siguiente Copa del Mundo, ya que, de no tener la fortaleza mental necesaria, no sirven para estar en el equipo mexicano.

"El que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene fortaleza mental para estar aquí en la Copa del Mundo. El Mundial en México es el mejor evento deportivo en el que estuvo involucrado. Este mundial es algo que tengo grabado como jugador y quiero vivirlo como entrenador y se los transmito. Yo no tengo redes sociales, pero los jugadores los leen y escuchan, pero si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. O se ponen nerviosos por un balón que viene o los critican. Si esto no sucede, no sirven para estar en la selección”, agregó.

Busca tener a los mejores jugadores | ALFREDO OLIVARES

Analizará a sus jugadores en Guadalajara

Al final estableció que el juego de este martes será una prueba de cara a la Copa del Mundo, por lo que analizarán cómo se comportan los jugadores y será determinante para tomar decisiones a futuro.

"Estos ya son duelos mundialistas, ya es un duelo mundialista como lo fue contra Colombia. Todo el país se vuelca cuando juega la selección mexicana. Es el mejor escenario y más viniendo de una derrota y ahora que están con lupa para ver si hay reacción, y es parte de un proceso que pedí para llegar de la mejor manera al Mundial.

“Las reacciones que tienen aquí en el estadio, en los traslados al estadio, en los entrenamientos, cómo ven a la gente y hasta cómo toman el celular, son detalles importantes que vamos metiendo en el cajón de toma de decisiones para poner la mejor alineación el próximo 11 de junio", concluyó.