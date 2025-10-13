Ivar Sisniega reveló que la Selección Mexicana tendrá partidos en Centroamérica

El Tricolor sigue en camino rumbo al Mundial el próximo año

Alfredo Olivarez Ramírez

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que la Selección Mexicana de Futbol disputará encuentros amistosos en Centroamérica, como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

"Javier nos pidió organizar partidos en Centroamérica. Quiere jugar en condiciones difíciles, no solo en México y Estados Unidos, sino también buscar partidos en diferentes condiciones. Estaremos informando cuando lo tengamos, informando de sus partidos, y lo haremos con jugadores de la Liga MX para tener mayor concentración", señaló.

Sigue su camino rumbo al Mundial
En 2026 serán rivales europeos

De igual manera, dio a conocer que en marzo tienen en mente encuentros ante equipos europeos, igual que cerrarán la actividad en México y los Estados Unidos.

"En marzo estamos contemplando que probablemente ambos equipos sean europeos; estamos en estas negociaciones finales, es decir, queremos enfrentarnos a rivales europeos. Y previos a la Copa del Mundo también tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos con rivales de altísimo nivel”, agregó.

Quieren partidos de alto nivel
No quieren rivales sencillos

Al final, reveló que Javier Aguirre solicitó a la Federación Mexicana los rivales del más alto nivel, por lo que no quiere enfrentar a selecciones que sean fáciles.

"Lo que nos ha pedido Javier Aguirre es que no quiere rivales fáciles, quiere preparar a los jugadores a que estén preparados para lo que vamos a enfrentar durante la Copa del Mundo y están muy enfocados en tener rivales de muy alto nivel y aquí en la Copa del Mundo”, concluyó.

sigue la preparación rumbo al Mundial
