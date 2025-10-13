¿Qué dijeron? Ecuatorianos encienden la previa del México vs Ecuador

La Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador en Guadalajara, los dirigidos por Javier 'Vasco' Aguirre buscan apagar las críticas luego de la goleada recibida en Arlington, Texas, a manos de Colombia con un contundente 4-0.

Mientras tanto, los ecuatorianos han encendido las redes sociales calentando el partido, un sin fin de comentarios han aparecido entorno a las declaraciones de Sebastián Beccacece y donde cierta afición ha dicho que cómodamente se le puede ganar a México; pero, otras más han sentenciado a su entrenador.

“Si Colombia le metió 4 goles a México, Ecuador debe al menos meterle 3. Caso contrario se reafirmará la mediocridad de Beccacece”, “Ya vieron cómo Colombia goleó a México, si no le ganan a México serán la burla”, apunta algunos comentarios.

Sin embargo, la mayoría de sus aficionados van contra su actual entrenador tras mencionar que la Selección de Ecuador ha vuelto encantar al pueblo: “Ojalá México le dé un baño de realidad a este marihuano”, “Con el Pechon jugaría mucho mejor la selección”.

En México también atacan a su entrenador

Desde México varios personajes de televisoras han dejado su crítica, entre las que destacan; Andrés Vaca, Christian Martinoli, Enrique Bermúdez y hasta Adrián Marcelo, este último asegurando que el Vasco Aguirre es un “engañabobos”.

“Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”, mencionó Vaca.

Por su parte, Martinoli resaltó durante su narración: “La liga mexicana en vez de estar pensando que es lo que hacen en la liga de Francia o en la España tendría que estar pensar cómo le hacen en la liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas jueguen en otros equipos de Europa que tengan participación porque es allí donde se debe poner la mirada no en España o en Inglaterra”.

“Me queda claro que la Selección Mexicana tiene un nivel medianito, en cuanto a jugadores muy por debajo de los planteles de los mundiales del 94, 98, e inclusive 2014, que opinan?”, resaltó el Perro Bermúdez.

