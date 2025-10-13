Corona vs Ochoa: La Volpe asegura que el arquero de Cruz Azul fue “10 veces mejor”

El retiro de José de Jesús Corona marcó el cierre de una era para el futbol mexicano. Tras más de dos décadas de carrera, el legendario portero que se convirtió en símbolo de Cruz Azul colgó los guantes. Sin embargo, su despedida no ha estado exenta de controversia, especialmente dónde se ubica en el top histórico de porteros mexicanos.

Ricardo La Volpe, exentrenador y figura del balompié nacional, lo tiene claro. Para él “Chuy” no ha recibido el reconocimiento que merece y que, en su opinión, es uno de los mejores porteros mexicanos, incluso fue muy superior a Guillermo Ochoa.

La Volpe: “Corona fue 10 veces mejor que Ochoa”

En su podcast Lavolpismo, el “Bigotón” fue tajante al ser cuestionado sobre la comparación entre ambos guardametas. Según el argentino, la única diferencia entre ambos fueron los partidos en los que jugaron con Ochoa siendo más reconocido por haber jugado con América.

“(Corona) fue 10 veces mejor que Ochoa, pero la gente te va a decir que uno jugó en el América y hay millones de aficionados del América que por eso lo dicen, y no se dan cuenta que (Corona) fue un arquerazo”, expresó La Volpe, refiriéndose a la gran base de seguidores que apoya al actual arquero del América y de la Selección Mexicana.

La Volpe también aprovechó para enviar un mensaje de respeto y admiración hacia el recién retirado portero. “Yo a Chuy lo felicito por la carrera que hizo, no cualquiera llega a esa edad. Ahora le toca enseñarle algo a su hijo. Le mando un fuerte abrazo y no olvidemos que fue a unos Juegos Olímpicos, medallista de oro, pese a que no le tocó jugar en algún Mundial”, comentó.

Corona vs Ochoa: los números del debate

El contraste entre ambos porteros ha dividido opiniones durante años, y las estadísticas reflejan una rivalidad muy pareja, con ligera ventaja para Corona a nivel de clubes, sin embargo, Ochoa tiene mayor reconocimiento a nivel internacional con la Selección.

José de Jesús Corona disputó 753 partidos a nivel de clubes, en los cuales recibió 924 goles, promediando 1.2 tantos por encuentro, y logró mantener su portería en cero 225 veces. Guillermo Ochoa, por su parte, ha jugado 764 encuentros con clubes, solo 11 más que Corona, ha recibido 1,068 goles (1.3 por partido) y suma 190 partidos sin recibir gol, 35 menos que su colega.

En el ámbito de selecciones, la balanza se inclina a favor de Ochoa, quien ha sido titular indiscutible en varias Copas del Mundo. Memo acumula 152 partidos internacionales con 154 goles recibidos, mientras que “Chuy” apenas jugó 54 encuentros, en los que permitió 40 goles.

Dos carreras de éxito

En cuanto a palmarés, Corona levantó 10 títulos, incluyendo la anhelada medalla de oro olímpica de Londres 2012, la Liga MX con Cruz Azul en 2021 y varios trofeos de Copa.

Ochoa, por su parte, presume 12 campeonatos, entre ellos el bronce olímpico en Tokio 2020 y múltiples títulos de Liga y Concachampions con el América.

Aun así, para La Volpe, más allá de los números, lo que distinguió a Corona fue su constancia, su disciplina y su aporte silencioso al futbol mexicano. Su figura, dice el técnico, “representa la esencia del portero moderno”, un jugador con liderazgo y lectura de juego que no siempre obtiene el crédito que merece.

