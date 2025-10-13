Enner Valencia sobre la goleada de Colombia a México: "Va a ser un partido totalmente diferente"

Ante las múltiples críticas que recibió la Selección Mexicana, tras la goleada ante Colombia, el atacante ecuatoriano Enner Valencia descartó que lo mostrado por el equipo de Javier Aguirre el pasado sábado sea la realidad de México.

El goleador histórico enfatizó que si México se volviera a enfrentar a Colombia, el resultado sería diferente.

“No, no creo. Son partidos por ahí que, si lo repites hoy, seguro va a ser totalmente diferente. Se les presentó así; lastimosamente, no le pudieron encontrar la vuelta, pero te lo digo, si lo repiten hoy, va a ser totalmente diferente. Son pruebas que estamos enfrentando, tenemos que tratar de superarlas, tanto México como Ecuador, así que estamos preparándonos para hacer un gran Mundial”, señaló.

Asimismo, el ahora jugador del Pachuca puntualizó que será un duelo muy intenso, debido a la calidad que tiene México, por lo que será un gran juego.

“Seguro va a ser un partido totalmente diferente; tanto México como nosotros estamos preparando lo que va a ser el tema del mundial. Así que seguro el cuerpo técnico de México, como el nuestro, va a sacarse muchas dudas que tenga. Va a ser un partido muy intenso, sabemos cómo juega México, sabemos la calidad, todos los jugadores que tiene, así que tenemos que estar preparados para hacer un buen partido”, agregó.

Al final, reconoció que tendrán que mejorar la posición de la pelota, para que ante México tengan un partido completamente diferente.