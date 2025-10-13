Orbelín Pineda no se olvida de Chivas: “Es muy bonito volver”

La Selección Mexicana ya se encuentra en la Perla Tapatía, tras la goleada en contra ante Colombia, para enfrentar su segundo compromiso en esta Fecha FIFA ante Ecuador de cara a sus últimos partidos del año.

Orbelín Pineda l IMAGO7

El equipo mexicano ya se prepara para enfrentar al combinado dirigido por Sebastián Beccacece en el estadio de las Chivas y previo al partido Orbelín Pineda habló ante los medios donde resaltó un regreso especial a la que fuera su casa por varios torneos.

“En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas, conseguí todo y venir a esta ciudad se siente bonito, es un orgullo estar a este estadio”, mencionó el mediocampista del AEK en su retorno con la camiseta del Tri.

Orbelín Pineda catapultó la importancia que tiene el partido ante los sudamericanos después del juego ante Colombia: “Representar a la Selección Mexicana es algo importante y bueno enfocarnos en el siguiente partido que es lo primordial”.

México l IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda estuvo con Chivas entre 2016 y 2018 en la que terminó por ser una pieza clave en donde catapultó su carrera con cuatro títulos en las que destacan: Una Supercopa en 2016, Copa MX en 2017, Liga MX en 2017 y una Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

El mediocampista mexicano consolidó su paso con los rojiblancos con un total de 128 partidos disputados, en todas las competencias, con 10 goles y ocho asistencias, antes de dar el paso el Cruz Azul y posteriormente al AEK Atenas.

Orbelín Pienda l IMAGO7

Carrera de Orbelín Pineda

Pineda inició su carrera con los Gallos Blancos del Querétaro donde se consolidó y dio el salto a las Chivas Rayadas del Guadalajara donde brilló con títulos y posteriormente fue traspasado al Cruz Azul antes de ir a Europa.

Con la playera de la Máquina, Pineda formó parte del plantel que rompió la sequía del club de 21 años sin ganar la liga. Además, también fue campeón de la Supercopa y la Leagues Cup; Supercopa MX 2018/19, Leagues Cup 2019 y Liga MX Clausura 2021.

Selección Mexicana l IMAGO7